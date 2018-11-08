Версия: Москвичку и ее 12-летнего сына зарезали из-за квартиры

СЕГОДНЯ 18:59 2018-11-08T21:13:19+03:00

Полиция задержала подозреваемого, но пока он вину не признает

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Тела погибших обнаружила мать Екатерины Смирновой - она около суток не могла дозвониться дочери и внуку, заволновалась и рванула из Владимира в Москву на электричке.

На лестничной площадке она столкнулась с соседками дочери, которых немного знала. Мать Екатерины вошла в квартиру - дверь была незаперта - и закричала. На крики прибежали соседки.

Корреспонденту «КП» удалось пообщаться с одной из этих женщин. Она попросила не называть ее имени.

- Катя с сыном лежала на кухне, все было в крови... В квартире чувствовался запах газа - конфорка открыта, но огня не было. Мы закрыли.

Соседи говорят, что с семьей Смирновых никто из них близко не общался. Обычная московская история.

- У Кати был муж, это его квартира, - рассказывает один из жильцов дома. - Вадим военный. Лет пять назад он женился на Кате, она к нему переехала со своим сыном-школьником. Потом мы уже узнали, что Катя из Владимира, там Вадим с ней и познакомился. Жили они хорошо, никогда не слышали, чтоб они ссорились. Но примерно полгода назад Вадим умер от инсульта. Хотя ещё молодой был, чуть-чуть за сорок.

По словам соседей, Екатерина не работала, занималась сыном.

- Она днём встречала его из школы, почему-то всегда сама за ним ходила. Потом они возвращались, делали уроки. Часто прогуливались вместе. Саша был чудесный мальчишка. Очень вежливый, воспитанный. Насколько я знаю, друзей у него во дворе особо не было. Он все время дома был, или с мамой...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/676791" frameborder="0"></iframe> В квартире на севере Москвы обнаружили тела женщины и 12-летнего ребенка.

ДЕЙСТВОВАЛ В БАХИЛАХ И ПЕРЧАТКАХ

Как рассказывают в следствии, Екатерину и ее сына зверски зарезали. Убийца нанёс своим жертвам около тридцати ударов ножом.

- Одно можно сказать точно: убийца действовал не сиюминутно, он заранее все просчитал, - рассказывает источник в следствии. - Надел поверх обуви бахилы, чтобы не оставлять следов в квартире. На кухне нашли ножи, которыми орудовал преступник. Отпечатков на них нет. Очевидно, что он действовал в перчатках. А уходя пустил газ. Вероятно, рассчитывал, что квартира наполнится газом, и когда кто-то войдёт, стоит только включить свет - произойдёт взрыв.

У следствия изначально было несколько версий.

По словам матери убитой женщины, после смерти мужа за Екатериной начал ухаживать некий Дмитрий. Тоже родом из Владимира, бизнесмен средней руки с небольшим делом в Москве. Соседки его несколько раз видели заходящим в квартиру Смирновых - статный, хорошо одетый мужчина. Однако когда его задержали, оказалось, что у Дмитрия алиби - в ночь убийства (эксперты установили, что Екатерина и Саша скончались в ночь на среду) он был во Владимире, есть куча свидетелей.

- Кроме того, предполагаемый убийца попал на камеру видеонаблюдения, которая висит на подъезде девятиэтажки на улице Софьи Ковалевской, - сообщил источник. - И Дмитрий на этого человека не очень похож.

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в причинении смертельных ранений женщине и несовершеннолетнему на севере Москвы.Фото: Следственный комитет России.

В квартире на севере Москвы соседи нашли тела двух человек - женщины и ее 12-летнего сына.На месте преступления сейчас работают оперативные службы и криминалисты.

КРОВАВЫЙ СВИТЕР

И тогда на первый план вышла другая версия. Квартира, в которой жили Смирновы, когда-то принадлежала отцу Вадима, умершего мужа Екатерины.

- Валерий Борисович Смирнов много лет назад развёлся с матерью Вадима, - объясняет источник. - Около десяти лет назад мужчина скончался и его двухкомнатная квартира досталась детям - Вадиму и его сестре. Жить здесь стал Вадим. Но после его смерти, 1/2 квартиры перешла к Екатерине и ее сыну, которого он усыновил. Несколько людей из окружения семьи сообщили, что мать и сестра Вадима Смирнова предъявляли Екатерине претензии.

По слухам, женщине предложили съехать, в обмен на компенсацию за ее долю. Вроде как Смирновой озвученая сумма не понравилась. До судов не дошли. Но конфликт из-за наследства продолжался, жили в состоянии холодной войны.

И тут - кровавое убийство.

- Беглый осмотр квартиры не выявил, что могли пропасть какие-то ценные вещи, - говорит источник. - Семья жила довольно средне.

Кто же расправился с женщиной и ее 12-летним сыном, если убийство связано с делёжкой наследства? Убийца, как мы помним, действовал максимально аккуратно, не оставляя следов. Неужели профессиональный киллер?

Впрочем, зацепку сыщикам преступник все-таки оставил. В квартире нашли перепачканный кровью свитер. Предполагают, что убийца скинул одежду, чтобы не проколоться где-нибудь на улице. Но на свитере, как считают эксперты, могли остаться генетические следы преступника.

ПРЕСТУПНИК — ЗНАКОМЫЙ ИЗ СОЦСЕТЕЙ?

Вечером в четверг стало известно, что задержали ещё одного подозреваемого. По словам нашего источника в следствии, в поисках убийцы пробивали все основные контакты Екатерины Смирновой. Нашли некого 30-летнего москвича, с которым женщина познакомилась в соцсетях несколько лет назад. Из переписки стало понятно, что после смерти мужа Екатерина снова начала с ним общаться. Он даже бывал у неё дома... И тут выяснилось, что в биографии этого знакомого был срок. За убийство. Более того, визуально он очень похож на человека, который засветился на камере подъезда.

Дальше - биллинг телефона и подозреваемого задерживают в Московской области.

Пока он молчит, вину не признает, о мотивах тем более не говорит. Прошел обыск в его квартире, и там нашли несколько вещей Смирновой и ее сына.

В пятницу задержанному должны выбрать меру пресечения.

«Комсомолка» продолжает следить за громким делом.