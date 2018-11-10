2018-11-10T10:12:02+03:00
Происшествия

В Москве после взрыва газа в доме спасли 60 человек

Одного человека в тяжелом состоянии доставили в больницу [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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ЧП случилось по адресу улица Островитянова, д. 23, корп. 1.ЧП случилось по адресу улица Островитянова, д. 23, корп. 1.
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В столице около 6 утра в жилом доме на улице Островитянова раздался хлопок, после чего начался пожар. Происходило загорание в квартире на первом и частично на втором этаже на общей площади около 40 квадратных метров. На место выехали пожарные.

- Сообщение в оперативную дежурную смену поступило около 6 часов 22 минуты. Сотрудники МЧС выехали по адресу: улица Островитянова, д. 23, корп. 1. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 7 часов 34 минут пожар был ликвидирован, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Как говорят спасатели, в целях безопасности на период проведения аварийно-спасательных работ из жилого дома было выведено около 60 человек. Также из горящей квартиры спасли одного человека. Он в тяжелом состоянии.

- В ходе работ по ликвидации пожара из горящей квартиры спасен и передан медикам для оказания помощи 1 человек, - уточнили спасатели.

На юго-западе Москвы произошел пожар .

Очевидцы говорят о версии взрыва бытового газа. Якобы сначала был хлопок в одной из квартир, а потом начался пожар. В подъезде вылетели окна и поврежден лифт. Жильцы вспоминают, что накануне специалисты газовой службы проводили работы в их доме. Однако официальные представители МЧС пока не подтверждают взрыв бытового газа до выяснения точной причины.

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