В Подмосковье семья с двумя детьми погибла от отравления грибами

- Маме плохо она уже спит. Меня тоже тошнит и я ложусь, - последнее, что сказал девятилетний Рома Глухов в телефонном разговоре с бабушкой вечером 9 ноября.

Пенсионерка в тот день как могла уговаривала дочку вызвать скорую. Но 31-летняя Олеся Глухова упорно отказывалась. Матери женщина рассказала, что они просто отравились грибами и что лечиться будут марганцовкой. Завтра мол все пройдет. Но утром 10 ноября, когда женщина позвонила дочке, трубку никто не брал.

ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕЧИЛИ МАРГАНЦОВКОЙ

Перепуганная женщина отправила на разведку, 12-летнюю дочку Олеси, которая жила с бабушкой. Девочка тарабанил в дверь однокомнатной квартиры в пятиэтажном доме подмосковного города Электросталь, но никто так и не открыл. Подоспевшая с запасным ключом бабушка зашла внутрь и обнаружила четыре трупа. 31-летняя Олеся Глухова, двое ее сыновей девяти и двух лет и 27-летний гражданский муж Раиф Зарипов были мертвы. Судя по кадрам оперативной съемки, они все легли спать и не проснулись.

Первоначально рассматривалась версия отравления угарным газом. Но сделанные внутри помещения замеры ее сразу же опровергли. Причиной стало пищевое отравление.

- В ходе осмотра места происшествия изъяты продукты, в том числе грибы, которые члены семьи употребили в пищу. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК по Московской области.

Замороженный пакет с грибами и бутылка кефира - это весь набор продуктов, который был в холодильнике семьи. На сковородке, которая стояла на плите, тоже были жаренные грибы. Сейчас следователи выясняют их происхождение. Соседи тем временем уверяют, что вряд ли они их купили.

ГОЛОДНЫЕ ДЕТИ И АНТИСАНИТАРИЯ

- Набрали где-нибудь недалеко от дома в лесополосе. Они вообще жили бедно, оба безработные. Не знаю чем детей кормили. С пакетами продуктов лично я эту даму никогда не видела. А вот с бутылками пива и водки частенько попадалась на глаза. Они прямо во дворе пили. Я вообще в этом всем виню отчасти и нас соседей, надо было жаловаться на них, чтобы детей забрали. Но мы же все добрые, боялись, что им в интернате хуже будет и молчали. Наши бабульки их подкармливали, кто яблок с дачи даст, кто конфет детям принесет - рассказала «КП» одна из жительниц дома Алла Супрунова.

Другие соседи об Олесе тоже отзываются нелестно. Рассказывают, что четыре года назад она развелась с первым мужем. Русский мужчина - отец двоих ее старших детей. Почти сразу у Олеси появился новый мужчина. Раиф Зарипов - отец младшего ребенка Олеси. В уме не укладывается, что погибшего малыша, женщина тоже умудрилась накормить грибами.

КУДА СМОТРЕЛИ ОРГАНЫ ОПЕКИ?

Когда у многодетной семьи последний раз были органы опеки сейчас выясняют в Следственном комитете. Скорее всего, в рамках проверки будет возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Как удалось выяснить «КП», заглядывать в гости к этой семье проверяющие должны были регулярно. Дело в том, что многодетная мама уже была судима за неисполнение родительских обязанностей. Семья стояла на учете в полиции. Судя по оперативной съемке, органам опеки подмосковной Электростали действительно было чем заняться. Пустой холодильник, грязная посуда, детские вещи, разбросанные по полу и подоконникам, и пустые бутылки от алкоголя повсюду.

Старшая дочка Олеси последние два года жила у бабушки. Это и спасло 12-летнюю школьницу от гибели. Оформит ли женщина опеку над внучкой пока неизвестно.

ПОХОЖА НА ОПЯТА, НО ЯДОВИТА , КАК БЛЕДНАЯ ПОГАНКА

Тем временем эксперты уверяют, что шансов спастись у семьи не было, даже если бы они сразу вызвали скорую, а не занимались самолечением.

- Учитывая, что грибы были собраны осенью и зная характер отравления, с большой долей уверенности могу сказать, что в рацион семьи вместе с опятами, которые до сих пор можно найти в Подмосковье, попал опасный ядовитый гриб - галерина окаймленная. Он не менее вреден, чем бледная поганка. Смертельная доза для взрослого человека — 20 грибов. Смерть наступает в течение 1-3 суток. При этом даже в стационаре от отравления не вылечат. Яд мгновенно поражает печень и спасти может только ее пересадка. Увы, в нашей стране такие операции экстренно не делают. Ежегодно от отравления галериной окаймленной в Подмосковье умирают от одного до двадцати человек, - рассказал Михаил Вишневский, кандидат биологических наук, миколог. - Что касается двухлетнего ребенка, то грибы в его рационе вообще были недопустимы. Вводить их в пищу можно только с 5-6 лет.

Фото: СУ СК по Московской области и с личной страницы Олеси Глуховой. На фото где мужчина, это ее первый муж старший сын и выжившая дочка) мальчик на фото, это погибший 9-летний Рома. Фото сделано несколько лет назад.

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