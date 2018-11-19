Квартплата в Москве в 2018 году: По каким нормам рассчитывают, кому положены льготы

Мне прислали квитанцию за «коммуналку» с повышенными тарифами за жилье и воду. В управляющей компании узнала, что квартплату мне посчитали по нормам, поскольку с опозданием сообщила показания счетчика и другие данные по своей квартире. Объясните, по каким нормам высчитывают квартирную платежку в такой ситуации?

Вера Борисова. Северо-Восточный округ.

Квартплата в Москве в 2018 году, а также льготы на «коммуналку» рассчитывают по нормам квадратных метров жилья и потребления коммунальных услуг (см. ниже). Как рассказали в столичной мэрии, сейчас действуют такие нормы:

1. Жилье

Социальная норма площади жилья для оплаты за жилое помещение и отопление (в квадратных метрах общей площади квартиры):

- для одинокого жильца - 33 кв. м;

- для семьи из двух человек - 42 кв. м;

- для семьи из трех и более человек - 18 кв. м на каждого члена семьи.

По решению правительства Москвы эти нормы во время оплаты за содержание и ремонт жилого помещения вырастают на 7 квадратных метров для каждого прописанного в квартире (без учета временно зарегистрированных жильцов). Порядок действует как для нанимателей, так и для собственников с единственным жильем и зарегистрированных в нем. За «лишние» метры оплату берут по повышенной цене. Обратите внимание! Квартплату в Москве в 2018 году по так называемой фактической стоимости вправе не вносить:

- одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды;

- дети-сироты в возрасте до 18 лет за принадлежащую им на праве собственности площадь;

- горожане - наниматели жилья, находящегося в государственной собственности Москвы, занимающие квартиры на первом этаже;

- семьи из пенсионеров и/или инвалидов;

- семьи из пенсионеров и/или инвалидов и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 16 лет;

- одинокие жильцы коммунальных квартир;

- собственники квартир, уже оплачивающие содержание и ремонт своего жилья по повышенным ценам;

- жильцы домов или квартир, признанных аварийными или непригодными для проживания;

- горожане, имеющие право на дополнительную площадь, предоставленную им по состоянию здоровья (в пределах этой площади);

- многодетные семьи, проживающие в малоэтажных домах, находящихся в государственной собственности Москвы;

- собственники жилья, временно снятые с регистрационного учета (в т. ч. в связи с прохождением срочной военной службы по призыву, нахождением на лечении в психиатрических больницах, отбыванием наказания в местах лишения свободы).

2. Коммунальные услуги

Льготы считают по таким нормам:

ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ

- для жилых домов с водопроводом, канализацией, ваннами и централизованным горячим водоснабжением - 11,68 куб. м на человека в месяц (в т. ч. холодной воды - 6,935 куб. м, горячей воды - 4,745 куб. м);

- для жилых домов с водопроводом, канализацией, ваннами с многоточечными газовыми нагревателями - 9,86 куб. м на человека в месяц (в т. ч. холодной воды - 9,86 куб. м, горячей воды - 0);

- для жилых домов с канализацией, водопроводом с газовыми нагревателями у ванн - 9,49 куб. м на человека в месяц (в т. ч. холодной воды - 9,49 куб. м, горячей воды - 0).

Обратите внимание! Норму канализации определяют как сумму нормативов холодной и горячей воды для определенного дома.

ТЕПЛО

- на отопление квартиры - 0,016 Гкал/кв. м общей площади жилья в месяц;

- на подогрев воды - 0,294 Гкал/чел. в месяц.

ГАЗ

- в квартирах с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением - 8,3 куб. м/чел. в месяц;

- в квартирах с газовой плитой и газовым водонагревателем (без централизованного горячего водоснабжения) - 20,8 куб. м/чел. в месяц.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Для одиноких жильцов в квартире, оборудованной:

- газовой плитой - 50 кВтч/чел. в месяц;

- электрической плитой - 80 кВтч/чел. в месяц.

Для семей в квартире:

- с газовой плитой - 45 кВтч/чел. в месяц;

- с электрической плитой - 70 кВтч/чел. в месяц.

Согласно постановлениям правительства Москвы № 1294-ПП от 01.12.09 г. и № 671-ПП от 27.11.12 г.

Желающим получить субсидию на оплату коммунальных услуг могут оформить ее в зависимости от льгот конкретного заявителя. Это сделают в пределах указанных выше социальных норм или без учета этих норм, то есть на всю жилплощадь. При полном освобождении от квартплаты льготник получает всю необходимую сумму на «коммуналку». Этой льготой могут пользоваться только те, у кого не накопились долги за квартиру.

ВНИМАНИЕ!

1. Общая площадь квартиры для расчетов за жилищно-коммунальные услуги - это сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок). При этом площади летних помещений (застекленные и открытые лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются.

2. При расчетах за воду и канализацию 1 куб. м = 1000 литров.

3. Тариф за содержание и ремонт жилья включает в себя оплату услуг по управлению многоквартирным домом, выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в доме, придомовой территории, включенной в состав общего имущества. При этом за площадь, занимаемую сверх установленных норм, жильцам придется платить по повышенным ставкам, но не выше фактической стоимости услуг по содержанию и ремонту жилья в доме.

По таким же правилам берут плату за услуги по содержанию и ремонту жилья:

- с собственников жилья, если они имеют больше одной квартиры или не зарегистрированы в них;

- с горожан, имеющих в собственности на присоединенных территориях Москвы несколько жилых домов (частей жилых домов);

- с нанимателей квартир по договору найма жилья коммерческого использования;

- с жильцов, зарегистрированных по месту пребывания (временная регистрация).

4. Нормы коммунальных услуг можно сравнить со своим расходом, например, воды или электричества. Так можно узнать, насколько экономно пользуетесь удобствами в квартире.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

19 ноября - Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура);

20 ноября - Управление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы;

21 ноября - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы;

22 ноября - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы;

23 ноября - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция).

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Правда ли, что попавшие в программу реновации дома оставят без ремонта до самого сноса?

Моя пятиэтажка оказалась в списке сносимых домов по программе реновации. В управе сказали, что новоселья нам еще ждать не меньше десяти лет. Но наш дом уже вычеркнули из списков капремонта, хотя должны были в скором времени обновить коммуникации. Получается, что устаревшие здания оставят вообще без ремонта до самого сноса. Правда ли, что нам теперь годами придется жить с протекающими трубами и прохудившейся крышей, пока дом не снесут?

Татьяна Евгеньевна, Каширское шоссе.

На этот вопрос в правительстве Москвы ответили так:

- В столице действует утвержденное в ноябре постановление о поддерживающем ремонте пятиэтажек программы реновации. По документу префектуры округов обязаны теперь проводить охранно-поддерживающий ремонт домов, не записанных в региональную программу капремонта. В основном это дома из программы реновации.

Напомним, по закону со дня включения дома в программу его вычеркивают из программы капремонта. При этом собственники квартир освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. Однако с учетом планируемых сроков программы реновации (15 лет), между включением дома в программу и фактическим расселением может пройти много времени. Охранно-поддерживающий ремонт поможет содержать эти дома в исправном техническом состоянии и сохранить комфорт проживания горожан вплоть до момента расселения.

С 2019 года в городском бюджете будут выделяться специальные суммы для поддерживающего ремонта домов реновации. Кроме того, по новому документу префектуры вправе принимать решения и проводить капремонт в жилых домах во время аварий и других чрезвычайных ситуаций в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии. Это позволит упорядочить и ускорить ремонт в подобных экстренных случаях.

С вопросами о реновации участники программы могут обращаться:

- на официальный сайт мэра и правительства Москвы - mos.ru;

- по телефону единой справочной службы Москвы - (495) 777-77-77;

- на сайт Фонда реновации - fr.mos.ru;

- на сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы - stroi.mos.ru.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА