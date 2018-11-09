2018-11-09T10:06:14+03:00
Происшествия

«Раскаиваюсь? С мальчиком некрасиво получилось»: СК выложил видео допроса подозреваемого в убийстве женщины и ее 12-летнего сына

30-летнего москвича направят на психиатрическую экспертизу [видео]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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С 30-летним москвичом Екатерина познакомилась в соцсетяхС 30-летним москвичом Екатерина познакомилась в соцсетяхФото: скриншот видео
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Следственный комитет опубликовал видео с фрагментом допроса 30-летнего москвича, которого подозревают в двойном убийстве. Напомним, в среду в квартире на улице Софьи Ковалевской были найдены тела 35-летней Екатерины Смирновой и ее 12-летнего сына Александра.

У обоих - по несколько десятков ножевых ранений. Жертвы скончались на месте от потери крови. Уходя, убийца открыл конфорку газа. Вероятно, рассчитывал, что когда двухкомнатная квартира заполнится газом, кто-то войдет, попытается включить свет и прогремит взрыв. Поначалу основным подозреваемым был ухажер женщины, бизнесмен из Владимира.

Однако у него оказалось алиби. Вечером в четверг задержали еще одного. С 30-летним москвичом Екатерина познакомилась в соцсетях. О своей судимости за убийство мужчина ей, к слову, не сообщил. По словам матери убитой, накануне Екатерина говорила ей, что в гости должен прийти некий Дима.

Вчера в его московской квартире прошел обыск. Оперативники нашли некоторые вещи убитых Екатерины и ее сына. Предполагают, что убийца собирался их продать.

- Сначала подозреваемый все отрицал, но после того, как были найдены вещи, начал говорить, - сообщил «КП» источник в следствии.

Итак, СК опубликовал часть допроса 30-летнего москвича по имени Дмитрий.

- Понимаете, за что вы задержаны? - спрашивает следователь.

- Да. За убийство Екатерины Александровны и ее сына 12 лет Александра.

- Признаетесь?

- Да, вину признаю.

- Раскаиваетесь?

Здесь сидящий перед следователем мужчина делает паузу. На несколько секунд задумывается.

- За мальчика… очень… как-то некрасиво. Да, сознаюсь…

Напомним, одной из возможных версий убийства считают споры из-за той самой квартиры на улице Софьи Ковалевской. Муж Екатерины Смирновой умер от инсульта около полугода назад. Однако доля в двушке принадлежит его родственникам. По слухам, они не могли договориться с Екатериной, как поделить недвижимость.

Однако сейчас приоритетной версией убийства считают ограбление.

Сегодня следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

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Версия: Москвичку и ее 12-летнего сына зарезали из-за квартиры

Тела погибших обнаружила мать Екатерины Смирновой - она около суток не могла дозвониться дочери и внуку, заволновалась и рванула из Владимира в Москву на электричке. (подробности)

Раскрыто жестокое убийство в Москве.

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