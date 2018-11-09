2018-11-09T11:44:30+03:00
Общество

В московском метро запустили "Дальневосточный экспресс"

Новый брендированный поезд расскажет о природе и достопримечательностях Дальнего Востока
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На запуске нового состава присутствовал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневНа запуске нового состава присутствовал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневФото: Михаил ФРОЛОВ
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Еще один необычный поезд запустили 9 ноября в столичном метро. "Дальневосточный экспресс" уже курсировал два года назад на Таганско-Краснопресненской линии, теперь обновленный состав будет ездить на Кольцевой линии. Узнать его легко - на вагонах фотографии уссурийских медведей, курильские вулканы. Внутри же пассажиры смогут узнать об уникальных природных местах, животном мире, городах, исторических достопримечательностях Дальнего Востока. Всего в составе 10 вагонов: Хабаровский край, Чукотка, Камчатка, Еврейская АО, Приамурье, Якутия, Колыма, Сахалин, Приморье, Учеба и работа. Последний вагон даст информацию о том, как устроиться на работу в регионах Дальнего Востока.

В московском метро запустили "Дальневосточный экспресс" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В московском метро запустили "Дальневосточный экспресс"Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Специальный 6-й вагон “Учеба и работа” посвящен вопросам образования и работы. В нем размещена информация о крупнейших дальневосточных вузах, об уникальных специальностях, а также о действующих вакансиях. У пассажиров есть возможность откликнуться на вакансию, отсканировав QR-код, - рассказали в Московском метро.

Небольшая зона в каждом вагоне посвящена продвижению проекта “Дальневосточный гектар”. Есть ссылки на сайт надальнийвосток.рф, а по QR-коду можно посмотреть ролик о реализации проекта в регионе.

Новый брендированный поезд расскажет о природе и достопримечательностях Дальнего Востока Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый брендированный поезд расскажет о природе и достопримечательностях Дальнего ВостокаФото: Михаил ФРОЛОВ

Весь поезд наполнен онлайн-контентом. В пути можно считать со стен QR-коды и узнать много любопытной информации о Дальнем Востоке, посмотреть видео и поучаствовать в конкурсе фотографий.

В вагоне "Камчатка" главный герой - бурый медведь. Как раз 15% от общего количества медведей в России живет на Камчатке. Здесь же добывают 25% российской рыбы. В красочном вагоне много интересной информации, в том числе, что зима на Камчатке продолжительная, а снег на вершинах вулканов не тает круглый год.

О символе Владивостока - тигре - можно узнать в вагоне "Приморский край". Если вы не знали, то в городе установлено 8 памятников, связанных с этим животным.

Последний вагон даст информацию о том, как устроиться на работу в регионах Дальнего Востока Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний вагон даст информацию о том, как устроиться на работу в регионах Дальнего ВостокаФото: Михаил ФРОЛОВ

Знали ли вы, что размер раковины сахалинской устрицы может достигать 20 см? Тогда вам в вагон "Сахалин". Также в нем можно прочитать о сахалинской кухне: крабах, гребешках, икре. И увидеть фотографии кафедрального собора в Южно-Сахалинске.

- Сахалин в 1890 году посещал писатель Антон Чехов. В честь писателя названы культурные учреждения и объекты, действует музей, посвященный книге писателя "Остров Сахалин", - значится в вагоне.

Возле фотографии белого медведя ищите пять фактов о Чукотке. Оказывается, тот самый мишка может весить 800 кг.

- Путешествуя по Чукотке, вы можете пересечь 180-й Меридиан. Согласно междкнародному соглашению здесь начинаются новые сутки, - значится в вагоне "Чукотка".

Еще один необычный поезд запустили 9 ноября в столичном метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще один необычный поезд запустили 9 ноября в столичном метроФото: Михаил ФРОЛОВ

А еще в "Дальневосточном экспрессе" можно узнать, какие сувениры везти из Хабаровского края, что такое БАМ, где находится космодром "Восточный" и где добывается четверть всех алмазов мира. Главное в таком поезде - не проехать свою остановку.

Это 21-й тематический состав в Московском метро. Курсировать он будет 6 месяцев. Запуск "Дальневосточного экспресса" приурочен к "Дням Дальнего Востока в Москве". C 3 по 15 декабря москвичи смогут познакомиться на Тверской площади и Краснопресненской набережной с особенностями восточных регионов России, их традициями, культурой, а также купить мед, чай, орехи, оленину, икру, дальневосточную рыбу и морепродукты.

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