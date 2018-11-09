Суд арестовал 30-летнего москвича, которого обвиняют в убийстве женщины и 12-летнего ребёнка

Следователь, ведущий дело о двойном убийстве на улице Софьи Ковалевской, сегодня вышел в Савеловский суд с ходатайством об аресте предполагаемого убийцы. Напомним, в среду в квартире на севере Москвы были обнаружены тела 35-летней Екатерины Смирновой и ее 12-летнего сына Саши. Обоим нанесли по несколько десятков ударом ножом. Жертвы скончались от потери крови. Вечером в четверг был задержан подозреваемый. 30-летний москвич Дмитрий Батыгин несколько недель назад познакомился с Екатериной на сайте знакомств. В тот вечер, когда были убиты Смирновы, он должен был приехать в гости... В его квартире нашли несколько вещей из квартиры Смирновых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/677112" frameborder="0"></iframe> Арестован подозреваемый в убийстве женщины и ее 12-летнего сына.Александр РОГОЗА

Сегодня утром СК опубликовал видео допроса. Батыгин довольно буднично сообщает: да, признаю свою вину, а с мальчиком некрасиво вышло...

Раскрыто жестокое убийство в Москве.

До начала суда журналисты задали обвиняемому несколько вопросов.

- За что вы убили женщину и ребёнка?

- А с чего вы взяли, что это я сделал? - переспросил вдруг мужчина.

- Но... Есть ведь видеозапись, где вы признались.

Батыгин замолчал.

- Вы ничего не хотите сказать родным убитых? - спросил корреспондент «КП».

Дмитрий Батыгин опустил глаза в пол.

- Ладно, убирай свой «Айфон», хватит меня снимать...

Батыгин - уроженец Москвы, но несколько назад продал квартиру в столице и купил однушка в подмосковном городе Лосино-Петровский (там его, к слову, вчера и задержали). Без образования. Без работы. Никогда не был женат. Детей нет. Несколько лет получил срок за... убийство.

- Я освободился в августе этого года и вернулся домой, - сообщил Батыгин судье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/676791" frameborder="0"></iframe> В квартире на севере Москвы обнаружили тела женщины и 12-летнего ребенка.

Следователь попросил суд арестовать обвиняемого. Мол, какие ещё варианты, с таким-то послужным списком. Тем более, что он уже и сам дважды дал признательные показания.

- Мне нечего сказать, - отозвался Батыгин. - Под арест? Как суд решит. Мне все равно. Может, мне там даже лучше будет...

А вот адвокат попросил отпустить предполагаемого убийцу под домашний арест. Он считает, что Батыгина подставили.

- Его показания существенно отличаются от фактических обстоятельств дела. Возможно это самооговор. Кроме того, вызывает сомнение его психическое состояние.

Следователь пообещал направить Дмитрия Батыгина на психиатрическую экспертизу.

Несмотря на заявление адвоката, Савеловский суд отправил Дмитрия Батыгина под арест на два месяца.

В квартире на севере Москвы соседи нашли тела двух человек - женщины и ее 12-летнего сына.На месте преступления сейчас работают оперативные службы и криминалисты.

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Следственный комитет опубликовал видео с фрагментом допроса 30-летнего москвича, которого подозревают в двойном убийстве. Напомним, в среду в квартире на улице Софьи Ковалевской были найдены тела 35-летней Екатерины Смирновой и ее 12-летнего сына Александра (подробности)

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