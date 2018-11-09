Тело главы московского района Щукино, который пропал неделю назад, нашли в морге

Московская полиция проводит проверку по факту обнаружения тела исполняющего обязанности главы муниципального округа Щукино Сергея Середина.

Как стало известно, чиновник пропал еще неделю назад. Хотя хватились его только 6 ноября, когда он - прежде пунктуальный и ответственный - вдруг не явился на работу.

Оказалось, последний раз его видели вечером 2-го. Это была пятница перед длинными выходными в честь Дня народного единства.

- Вечером 2 ноября Сергей Викторович вышел из здания администрации Щуикно около 21:30 и поехал на встречу с друзьями в центре Москвы, - рассказала «КП» муниципальный депутат из Щукино Татьяна Яскович.

Сидели в одном из пабов на Тверской. Расходились уже под утро. Жена чиновника эти дни была в отъезде, поэтому его хватились не сразу.

В поисках принимали участие активисты поискового отряда «Лиза Алерт». В итоге вчера вечером в одном из столичных моргов нашли тело, подходящее по описанию на Сергея Середина. Приехавшие в морг родственники его опознали. Увы, это Середин.

Как оказалось, в морг тело доставили еще 3 ноября, но так как документов у мужчины не нашли, он был записан как неопознанный.

«Сергей Викторович был обнаружен в Благовещенском переулке, у дома 5», - сообщают на сайте Щукино.

Получается, что после прощания с друзьями чиновник прошел по Тверской улице всего около трехсот метров.

- По предварительному заключению судмедэкспертизы причиной смерти стала сердечная недостаточность, - дополняет Татьяна Яскович. - Следы насильственной смерти отсутствуют. На голове есть травма от падения.

Родные Сергея Середина ищут свидетелей, которые могли видеть мужчину на Тверской утром 3 ноября.

«При уходе с работы С.В. Середин был в очках, с черным рюкзаком, черной куртке, синих джинсах, высоких черных берцах и черно-белым платком-арафаткой на шее, - указано на сайте муниципалитета. - Если Вы, Ваши близкие или знакомые видели С.В. Середина в окрестностях Благовещенского переулка и Тверской улицы в период с 4 до 8 утра 3 ноября убедительно просим сообщить по телефону 8(926)199-62-24 или написать на е-мейл info@shukino.ru».