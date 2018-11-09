Участнице «Дом-2» соперница разбила нос на Сейшелах, а разбираться должна московская полиция

Женские драки на тв-шоу «Дом-2» - обычное дело, ведь туда приходят «бороться за любовь». Очередная драка произошла между участницами Ольгой Сударкиной и Натальей Игруновой. Подрались девушки во время съемок на Сейшелах (на архипелаге в Индийском океане). Казалось бы, шикарная природа, расслабляющие коктейли, меняй купальники и наслаждайся, но нет. На острове нашелся асфальт и бетон. И девушки затеяли драку именно в такой атмосфере. Сначала Сударкина била по лицу Игрунову, а потом откинула так, что Наталья ударилась об бетон и разбила нос. И вот это уже не шутки. Так в рамках телевизионного проекта не было задумано. Игруновой сказали, что нужно срочно возвращаться в Россию и делать операцию. Когда Наталья пришла в себя, то сразу же достала смартфон и стала описывать, что с ней произошло 30 октября на Сейшелах.

- Через час у меня операция, у меня сломано 2 кости, медиальная и нижняя стенки орбиты. Смысл в операции — поставить титановую сетку под глаз. Обезболивающие не помогают, - сообщила своим подписчикам Наталья Игрунова.

Наталья Игрунова и Ольга Сударкина, главные героини потасовки перед камерами.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Через несколько дней Наталья продолжила описывать, что происходит после той драки на Сейшелах. В Москве ей сделали операцию, у девушки поднялась температура, опухло лицо, швы пообещали снять только через 14 дней, но зато девушка успела уже сходить в столичное отделение полиции и написать заявление на Ольгу Сударкину. Дрались на Сейшелах, а разбираться должна московская полиция?

- Да, девушка обращалась с заявлением о том, что ее на берегу Индийского океана избила ее знакомая, - подтвердили «КП» в правоохранительных органах.

Сама же Игрунова пока не выходит на связь, чтобы рассказать о причинах конфликта, но она «не планирует оставлять эту ситуацию».

- Уголовное дело заводится в течении 10 дней после подачи заявления, поэтому пока что никаких новостей нет, это не быстрый и муторный процесс. Хейтерам предлагаю обсудить мой прикус, - написала в соцсетях участница проекта «Дом-2».

Что же касается Ольгой Сударкиной, похоже, что она вины за драку не чувствует. Соперниц на проекте она уже била и не раз. Поэтому в ее соцсетях появился пост: «Откомментируйте меня полностью».

- Ты реально больная... Ты пришла на проект бить людей??? Посадят, да и все. Дождёшься, - ответила подписчица eireen_inc.

- Домой иди, неадекват! Таким как ты не место на проекте! Беспринципная мадам, - написала tanyushaa2809.

- Какое ты имеешь право подымать руку на человека? Уголовное дело надо возбуждать, - считает anastasiya_04.02.