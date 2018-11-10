«Зеленые» технологии в столице: Умный снос пятиэтажек, суперчистая вода и автобус «на батарейках»

Ноу-хау используют в ЖКХ, на стройках и на транспорте. В ближайшие пять лет Москву ждет бум «зеленых» технологий. Чтобы еще улучшить экологию, в мэрии решили раскрутить сразу несколько проектов умного города. Первые из них уже начали использовать в столичном хозяйстве. Мы узнали, что получат москвичи в скором будущем.

ХРУЩЕВКИ ПОЙДУТ НА ПЕРЕРАБОТКУ

Реновация жилья в столице уже началась. Старые здания ломают, а куда потом девать тонны строительного мусора? Не в помойку, а на переработку. Первую хрущевку в Северном Измайлове уже снесли по технологии умный снос. То есть все аккуратно разобрали, разделили и использовали. Бетон - в виде крошки пойдет на строительство дорог. Пластик превратится в тротуарную плитку и упаковку. Кирпич, дерево и металл - в новые дома. Стекло - в универсальный утеплитель. По такой схеме будут ровнять с землей все пятиэтажки реновации - их более 5 тысяч. В итоге на мусорных полигонах станет меньше хлама и плохих запахов.

НОВОСТРОЙКИ САМИ ЭКОНОМЯТ ТЕПЛО И СВЕТ

Жилые дома в столице строят с энергоэффективными штучками. Такими технологиями напичкают в первую очередь новые квартиры для участников реновации. Первые из них появятся в 2020 году.

В подвале дома - электронный пункт подачи тепла в квартиры. Батареи станут нагреваться осенью и зимой по фактической погоде. То есть, если на улице похолодало, автоматика сама сделает батареи горячее. И наоборот - если припекает солнце, отопление приглушат. А жильцам меньше придется платить за «коммуналку».

Умными теперь становятся и счетчики воды, тепла и электричества. Они будут автоматическая передавать данные в единый центр, в котором рассчитывают квартплату. А во дворе и в подъездах ставят светодиодные светильники. Сами включаются и отключаются автоматически в зависимости от того, стемнело или нет. Эксперимент умный квартал с этими технологиями сейчас проходит в Марьине в семи жилых домах.

ОЧИСТКА ОЗОНОМ

Питьевая вода из крана в квартире теперь очищается по новым технологиям. В прежние времена микробов в воде убивали вонючим хлором. Сейчас сначала воду насыщают озоном. От него в жидкости окисляется вся грязь - органика, пестициды, нефтепродукты. Потом ее убирают при помощи сорбента - активированного угля в виде порошка или гранул. Ноу-хау помогает почистить воду сразу и от всех вредных примесей, и от неприятных запахов. Но это не все. Привычную подготовку питьевой воды для запуска в домашние краны москвичей никто не отменял. То есть воду еще отстаивают, фильтруют и прогоняют через очищающие реагенты. Только после этого пейте на здоровье!

По-новому сегодня очищается две трети московской воды. В скором времени на станциях водоподготовки столицы построят дополнительные очистные сооружения. Тогда озоном станут улучшать всю питьевую воду в городе.

ЧТО ЕЩЕ

Уже сделали:

Реконструкцию Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. В основном удалось избавиться от многолетнего источника неприятных запахов на юго-востоке столицы;

начали экологическую модернизацию Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). В следующем году вместо грязных установок малого технологического кольца, построенных еще в начале 60-х годов, поставят новейший комплекс;

запретили в столице продажу на АЗС бензина стандарта ниже «Евро-5»;

начали обновление автобусного парка и коммунального транспорта. В этом году открыли первый маршрут электробуса по линии троллейбуса № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева;

ограничения на въезд в город экологически грязных грузовиков. По данным столичной мэрии, машин с современными двигателями в городе стало вдвое больше, чем раньше. В 2010 году таких авто было 28,7%, или около 1,1 миллиона, а в 2017-м - уже 62,2%, или более 2,8 миллиона.

В ближайшее время:

С 2021 года перестанут закупать автобусы с двигателями внутреннего сгорания. Вместо них будут выпускать на все маршруты электробусы - по сути автобусы «на батарейках». Такую машину заряжают на ультрабыстрых зарядных станциях на конечных остановках. Электробус едет практически бесшумно и без вредных выбросов;

в электроэнергетике появляются умные сети. С помощью компьютеров отслеживают аварии на линиях и быстро их устраняют, проводят диагностику сетей на удаленке. Технологии даже позволяют автоматически отключать от электричества квартиру конкретного жильца в доме, если он не платит за свет.