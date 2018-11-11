2018-11-11T16:51:20+03:00
Общество

Погода в Москве 12 - 19 ноября: Синоптики рассказали, когда в столицу придет зимняя погода

Мороз и солнце уже тут. А когда снег выпадет? Метеорологи дали прогноз погоды в Москве на 12 - 19 ноября
Юлия СМИРНОВА
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Настоящей зимы в Москве не будет еще целую неделю, снег синоптики обещают лишь после 19 ноября.Настоящей зимы в Москве не будет еще целую неделю, снег синоптики обещают лишь после 19 ноября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Мороз и солнце, день чудесный - хотя по календарю еще и не зимний. С таким настроением многие москвичи провели воскресенье. Да, холодно - минувшая ночь выдалась самой зябкой с начала осени. В мегаполисе подморозило до -2,5, в Подмосковье до -7 градусов (такая температура зафиксирована в Черустях). И днем легкий морозец, около -2 градусов. Зато солнечно, сухо и в общем позитивнее, чем в серость и слякоть.

Морозную солнечную принес арктический антициклон. От Баренцева моря к 11 ноября он добрался до Кировской области, там усилился и распространяет свое влияние все дальше на юг, объясняют в Московском метеобюро.

В ближайшие несколько дней в столице тоже ясно, сухо, без дождей и снегопадов. Только вот морозы усилятся, судя по прогнозам синоптиков на 12 - 19 ноября.

В понедельник, 12 ноября, ночью в Москве -5...-7, по области Гидрометцентр России обещает 10-градусные холода. Днем -4...+1. Солнечно и сухо, при этом очень ветрено, порывы до 17 м\сек. Теплые шарфы, шапки и перчатки точно пригодятся!

Такая погода на 2 - 3 градуса холоднее, чем положено по климатическим нормам. Но о температурных рекордах речи нет - в 1951 году 12 ноября трещал реальный мороз, -21,1 градуса (и этот минимум до сих пор не перекрыт).

Атмосферное давление в понедельник экстремально высокое, выше 770 мм рт. ст. (при норме 747 - 749 мм). И по этому параметру как раз может быть побит суточный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Гипертоники и москвичи с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями отреагируют на аномалию ухудшением самочувствия, головными и сердечными болями, приступами мигрени, скачками артериального давления.

Во вторник, 13 ноября, ночная стужа усилится до -12 градусов. Днем 0...-5, снова солнено и без осадков, но с таким же порывистым пронизывающим ветром, как и накануне. По температуре - настоящая зима, только без снега.

В среду, 14 ноября, под утро -2...-7, днем -4...+1 градус. Переменная облачность, сухо.

В четверг, 15 ноября, расчеты Гидрометцентра России сулят перемены в погоде. Облаков на небе станет больше, ночью местами будет сыпать снег, днем без осадков. Под утро -1...-6 градусов, днем потеплеет до +3.

В пятницу, 16 ноября, ночью -1...-6, днем -3...+2 градуса. Облачно, с пряснениями, возможны небольшие осадки (мокрый снег, снег с дождем либо снег).

В субботу и воскресенье, 17 - 18 ноября, без особых изменений. По ночам 0...-5, днем -2...+3 градуса. Облачно, с прояснениями, небольшие осадки.

Настоящая зимняя погода, уже не только с заморозками, но и со снегом, придет в Москву после 19 ноября - такими прогнозами поделились метеорологи центра "Фобос".

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