Детеныш леопарда напал на четырехлетнюю девочку в цирке Никулина

Очередное нападение хищника на ребенка произошло в Московском цирке Никулина на Цветном Бульваре. По данным Главного следственного управления СК России по столице инцидент был зафиксирован еще в минувший четверг, 8 ноября, однако огласке он был предан только сейчас. Известно, что четырехлетняя девочка подошла к хищнику ради фотографии, когда тот напал на нее.

"Врачи осмотрели ребенка и диагностировали несколько царапин. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - сообщается на сайте ведомства.

Заслуженный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный прокомментировал случившееся в эфире Радио "Комсомольская правда". Дрессировщик рассказал, что укусивший девочку леопард сам, по сути, является ребенком. К настоящему моменту хищнику исполнилось всего 4 месяца.

"Это в прямом смысле слова еще ребенок, причем очень маленький ребенок, как физически, так и умственно. Почему пересеклись два ребенка между собой – это вопрос к устроителям и этой экскурсии, и к дрессировщику. Потому что это не было представление, это не была предоставленная услуга, это просто-напросто пересечение рабочего процесса с отдыхом людей. В любом случае, такая встреча, на мой взгляд, не должна была состояться", - заявил Запашный.

При этом он рассказал, что сама девочка не получила никаких серьезных травм в результате инцидента, однако, по его мнению, хозяин леопарда все равно должен понести ответственность за случившееся.

"Меня больше волнует состояние девочки, которая пострадала при нападении львицы", - признался дрессировщик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце октября другой хищник напал на четырехлетнюю жительницу села Успенское Краснодарского края. Посещение циркового представление обернулось для маленькой Ксюши реанимацией и медикаментозной комой.

"С мамой я разговаривал в буквальном смысле слова вчера по телефону. Девочка находится в больнице, она в сознании. Она еще самостоятельно не передвигается, но ноги шевелятся, чувствительность сохранена, девочка будет жить. Эту ситуацию я держу под контролем", - подчеркнул Запашный.

Он добавил, что по факту происшествия с леопардом в цирке Никулина также проводится внутренняя проверка. Теперь руководству цирка предстоит сделать серьезные выводы.

"Вряд ли все это будет спускаться на тормозах", - подытожил артист.