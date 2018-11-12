Пластическая хирургия с криминальным уклоном

Вокруг этой кампании в последние годы было немало скандалов. Пациенты подавали в Cледственный комитет заявления, обвиняя Рыбакина в неудачных пластических операциях. В свою очередь бывшие деловые партнеры Пронина заявляли, что он просто «увел» их бизнес, а заодно и значительную часть заработанных вместе денег. Как эта история закончилась «за решеткой», читайте в нашем материале.

«СПИКА», Игорь Пронин и Артур Рыбакин уже долгое время не сходят со страниц СМИ. Причем вспоминают о них журналисты по весьма печальным поводам. Еще в 2008 году «Комсомольская правда» рассказывала о судьбе Элины Данилиной, которая была участником популярного телешоу «Формула красоты», в котором на глазах у всей страны хирурги преображают пациенток. Данилина попала к Рыбакину. Однако результаты его работы оказались плачевными. Как рассказала Данилина журналистам, у нее появились «завалы» на щеках, лицо стало изможденным, а, главное, - перестал полностью закрываться один глаз, что доставляло женщине колоссальные проблемы.

В начале 2018 года ИА «Росбалт» рассказало о пострадавших пациентках Рыбакина и его помощников. Так, Ольга Смирнова попала к Андрею Андреищеву (любимый ученик и коллега Рыбакина, эстетический и челюстно-лицевой пластический хирург клиники «СПИКА»). По итогам операции у нее оказалось сломано скуло-глазничное соединение, деформирован череп. «Я не могла ни спать, ни есть, голова раскалывалась», - делилась с журналистами пострадавшая. Госпожа Смирнова приезжала в клинику «СПИКА», расположенную на Пироговской набережной в здании гостиницы «Санкт-Петербург», пыталась добиться исправления врачебных ошибок, но тщетно…

По словам медицинского юриста Виктора Бетрозова, ему известно более чем о десяти претензиях пациентов к работе команды хирургов Артура Рыбакина, которые из-за тяжелых последствий получили продолжение в судах и правоохранительных органах. Истории самые разные. У одной женщины после вставки имплантов груди получились разного размера и разной формы, у другой - после операции появилось косоглазие, у третьей - оказалась нарушена симметрия лица и т.д.

«Часть исков уже удовлетворена в пользу истцов. Еще несколько дел находятся в стадии рассмотрения», - прокомментировал нынешнюю ситуацию с претензиями Виктор Бетрозов.

Впрочем, пострадавшими пациентами неприятности отцов-основателей «СПИКА» не исчерпываются. Выяснилось, что много лет в Москве и Санкт-Петербурге существует институт красоты с названием, отличающимся на одну букву, - «СПИК».

Он был создан еще в 2001 году Валентиной Несватовой, которая предоставила помещения и финансировала проект, и хирургом Артуром Рыбакиным. Игорь Пронин был в «СПИК» гендиректором. Из наемного менеджера в партнера по бизнесу он превратился, когда было создано ООО «ИНЛАЗ», которое занималось продажей аппаратуры для лазерной косметологии и сервисным сопровождением в клиниках. Кроме Несватовой и Пронина, учредителем новой компании стал врач-косметолог «СПИК» Алексей Богатенков.

А 15 августа 2016 года на работу, сославшись на недомогание, не пришли большинство сотрудников «СПИК». В их числе оказались главврач Артур Рыбакин, директор Игорь Пронин, врачи Алексей Богатенков, Андрей Андреищев и многие другие.

Через несколько дней стало известно, что они открыли на Пироговской набережной свою клинику с созвучным названием – «СПИКА». Ее основателем считается Игорь Пронин, хотя по документам учредителем стала его сестра - Наталия Юнг. Само собой, главным врачом стал Артур Рыбакин, его «правой рукой» - Андреищев, а отделение косметологии возглавил Алексей Богатенков. По базе данных пациентов пошла рассылка смс с информацией, что старая клиника якобы закрыта, и приглашением посетить врачей по новому адресу.

Как писали СМИ, Старому «СПИК» досталось «наследство» в виде исков от клиентов, внесших предоплату, а также исчезнувших медкарт пациентов. В ходе служебной проверки выяснилось, что вместе со сбежавшими врачами из архива исчезли сотни медицинских карт пациентов, в том числе, и пострадавших от горе-эскулапов. Кроме того, в ходе инвентаризации, которую провели после исчезновения генерального директора Пронина, в клинике не досчитались многих единиц дорогостоящего медицинского оборудования.

По словам Бетрозова, сейчас по этим эпизодам возбуждено уголовное дело, которое активно расследуется: проводятся допросы, обыски. «Самое печальное, что у пациентов, пострадавших от рук «рыбакинской» команды, связаны руки – ведь вся информация о проведенных медицинских манипуляциях осталась в похищенных картах – это затрудняет обращение в суд, и главное – затрудняет работу других врачей при исправлении результатов содеянного», - рассказывает Бетрозов.

Но и это еще не все. После бегства Рыбакина, Пронина и Богатенкова выяснилось, что со счетов «ИНЛАЗ» выводились крупные суммы. Дальше обратимся к материалам расследования, которое ведет Главное следственное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу. «Пронин И.А., являясь… генеральным директором ООО «Международный Лазерный Сервисный Центр ИНЛАЗ»…, принимая во внимание наличие доверительных отношений с соучредителями…, из корыстных побуждений разработал преступный план хищения денежных средств Общества».

По версии следствия, с каждой сделки по продаже оборудования Пронин как гендиректор «ИНЛАЗ» переводил 20% некоему ООО «Технотрейд» в качестве агентского вознаграждения. Якобы именно это ООО и находило покупателей оборудования. Однако следователи ГСУ выяснили, что все договора с «Технотрейдом» подложные, клиенты напрямую обращались в «ИНЛАЗ», а агентская схема была нужна для хищения денежных средств, которыми Пронин потом распоряжался по собственному усмотрению. Будучи подозреваемым, бизнесмен предпочел уехать в Финляндию, где скрывался от повесток следователей. В результате 19 октября 2018 года ему были заочно предъявлены обвинения, в тот же день его объявили в розыск.

Пронина задержали по возвращении в Петербург вечером 26 октября - оперативная группа «приняла» его на парковке, вероятно, проследив перемещения по мобильнику. Учитывая объемы похищенного и многочисленные попытки скрыться от следствия, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе. На допросах Пронин свою вину отрицает, утверждая, что все сделки «ИНЛАЗ» были реальными. Его коллега Алексей Богатенков пока проходит по делу свидетелем. Тем временем следствие идет полным ходом: 6 ноября была задержана директор фирмы «Технотрейд», получавшей деньги со счетов «ИНЛАЗ», - выяснилось, что компания была банальной «однодневкой».

Однако такое развитие событий, возможно, и не было сюрпризом для команды Пронина.

Источник в медицинских кругах рассказывает, что к середине 2018 года было несложно предположить, что арест Игоря (Пронина) не за горами – вызовы на допросы стали довольно частыми. Претензий к врачам клиники «СПИКА» на Пироговской набережной также стало слишком много, и некоторые особенно жесткие истории получили огласку в СМИ. Тогда клиника, проводившая до этого агрессивную рекламную политику (весь город обсуждал воздушный шар с надписью «СПИКА», паривший над легендарным крейсером «Аврора»), убрала слово «СПИКА» с фасада гостиницы «Санкт-Петербург», с интернет-сайта, из всей рекламы, оставив неприметное «институт красоты». Вероятно, такой маневр был предпринят для улучшения репутации бизнеса в глазах будущих пациентов.