Москва с музеями и советскими рюмочными признана одним из лучших городов в мире
Москва заняла шестое место в рейтинге лучших городов мира по версии Международной консалтинговой компании Resonance. Рейтинг составлялся по анализу 23 параметров, среди которых доступность жилья, возможность трудоустройства, уровень экономики и культуры. По всем показателям лидером стал Лондон.
Почему Москва попала на шестое место? Международные эксперты выделили в российской столице городское наследие - Красную площадь и Кремль, в культурном мире - Большой театр, который должны посетить все туристы. Столицу назвали городом символов и икон. Первое место Москва заняла по наличию и ценности музеев, в частности речь о Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
- В Музее космонавтики около 85 000 единиц связанные с космосом, включая останки знаменитых собак-космонавтов Белки и Стрелки, - советуют для посещения авторы исследования. - Также заслуживает уважения музей современного искусства "Гараж" в парке Горького, стоимостью 27 миллионов долларов. Он финансируется Дашей Жуковой (женой миллиардера Романа Абрамовича).
Также отмечены и другие места с современной арт-атмосферой: дизайн-центр ARTPLAY, центр современного искусства Винзавод. Эксперты обратили внимание, что в Москве много кафе, в том числе популярных в СССР рабочих столовых и рюмочных, где можно выпить водку и пиво. Отдельно в рейтинге подчеркнули, что в динамичной Москве есть "новая русская кухня".
Топ-10 рейтинга лучших городов мира (по данным компании Resonance):
1. Лондон.
2. Париж.
3. Нью-Йорк.
4. Токио.
5. Барселона.
6. Москва.
7. Чикаго.
8. Сингапур.
9. Дубай.
10. Сан-Франциско.