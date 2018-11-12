2018-11-12T15:22:38+03:00
Общество

Москва с музеями и советскими рюмочными признана одним из лучших городов в мире

Эксперты анализировали города по 23 критериям, в том числе уровень экономики и культуры
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Эксперты назвали Москву городом символов и икон.Эксперты назвали Москву городом символов и икон.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Москва заняла шестое место в рейтинге лучших городов мира по версии Международной консалтинговой компании Resonance. Рейтинг составлялся по анализу 23 параметров, среди которых доступность жилья, возможность трудоустройства, уровень экономики и культуры. По всем показателям лидером стал Лондон.

Почему Москва попала на шестое место? Международные эксперты выделили в российской столице городское наследие - Красную площадь и Кремль, в культурном мире - Большой театр, который должны посетить все туристы. Столицу назвали городом символов и икон. Первое место Москва заняла по наличию и ценности музеев, в частности речь о Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

- В Музее космонавтики около 85 000 единиц связанные с космосом, включая останки знаменитых собак-космонавтов Белки и Стрелки, - советуют для посещения авторы исследования. - Также заслуживает уважения музей современного искусства "Гараж" в парке Горького, стоимостью 27 миллионов долларов. Он финансируется Дашей Жуковой (женой миллиардера Романа Абрамовича).

Также отмечены и другие места с современной арт-атмосферой: дизайн-центр ARTPLAY, центр современного искусства Винзавод. Эксперты обратили внимание, что в Москве много кафе, в том числе популярных в СССР рабочих столовых и рюмочных, где можно выпить водку и пиво. Отдельно в рейтинге подчеркнули, что в динамичной Москве есть "новая русская кухня".

Топ-10 рейтинга лучших городов мира (по данным компании Resonance):

1. Лондон.

2. Париж.

3. Нью-Йорк.

4. Токио.

5. Барселона.

6. Москва.

7. Чикаго.

8. Сингапур.

9. Дубай.

10. Сан-Франциско.

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