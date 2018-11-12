В цирке Никулина леопард, с которым фотографировали детей, напал на четырехлетнюю девочку

Этот поход в цирк четырехлетняя Алина (имя изменено) и ее родители точно никогда не забудут. Все произошло 8 ноября в легендарном цирке Никулина на Цветном бульваре.

Алина вместе с родителями должна была отправиться за кулисы на экскурсию. Группа собралась в фойе. В этот момент дрессировщики провели по коридору леопарда. Когда хищник поравнялся с девочкой, он неожиданно для всех набросился на нее. Мгновение - и леопард лапой зацепил кофточку Алины. Дрессировщик всем телом набросился на хищника, так что тот не мог двигаться.

Сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка.

- По результатам будет принято процессуальное решение. Уже сейчас в цирке усилены меры безопасности, - сообщили «Комсомолке» в СУ СК по Москве.

В пресс-службе цирка Никулина рассказали, что дрессировщик и его ассистент получили строгий выговор.

- Такой инцидент действительно был. Это девятилетний леопард, который не выходит на манеж, а работает в фотозоне в фойе цирка, когти у него подстрижены. Животное вели дрессировщик и ассистент. Кошка махнула лапой на ребенка, задела кофту, - рассказал в эфире «Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) руководитель пресс-центра цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин (внук знаменитого клоуна). - Девочке предложили пройти в наш медпункт, чтобы ее осмотрели профессионалы. Но ничего серьезного не было, ребенок не пострадал. Единственное, что пострадало — свитер. А никаких царапин не было. Поэтому в медпункт идти отказались. Все, в том числе и девочка, отправились на запланированную экскурсию по закулисной части цирка, а после посетили представление. Безусловно, вина целиком и полностью лежит на дрессировщике и ассистенте.

Руководство цирка заверило, что делать противостолбнячные уколы девочке не нужно. Родителям малышки уже представлены справки о прививках, которые своевременно были сделаны животному.

Будет ли леопард и дальше работать в фотозоне, пака неизвестно. Хотя смущает сам факт использования хищников ради эффектных фото. Правда, не всех. Большинство выстраивается в очередь ради снимка с леопардом, а то и львом. Собственно, спрос рождает предложение, порой вопреки безопасности.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Никакие методы не дают гарантии, что хищник превратится в ласкового котенка»

Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского:

- Мне известно о случившемся в цирке, и таких инцидентов быть не должно. То, что именно дрессировщик виноват в этой ситуации, очевидно. Что касается девочки, то травмы незначительные. Насколько мне известно, родители только спустя несколько дней обратились в полицию. Вероятно, мирным путем с руководством цирка договориться они не смогли и устроили шумиху (подробности)

Екатерина Бухарова, зоопсихолог:

- Леопард это хищное животное, и процесс его одомашнивания очень сложен и долог. Говорить о предсказуемости поведения хищника нельзя. Когда животное работает в фотозоне, как правило, используют различные методы для контроля над ним. Это в том числе препараты и ультразвук. Об этом не любят говорить, но это факт. И речь сейчас не о гуманности, а о безопасности детей, которые ради фото вступают в контакт с хищным зверем. Но даже эти методы не дают гарантии, что леопард превратится в доброго котенка. Родителям, прежде чем платить за опасные фото, стоит тысячу раз подумать, стоит ли рисковать.