2018-11-12T17:34:22+03:00
Общество

Красную ветку метро продлят до станции «Новомосковская»

Проект могут утвердить в начале 2019 года
Светлана ВОЛКОВА
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Проект нового участка планируют утвердить в первом квартале следующего годаПроект нового участка планируют утвердить в первом квартале следующего годаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сокольническая линия метро поедет от станции «Столбово» дальше, в Новую Москву - до станции «Новомосковская». Проект нового участка планируют утвердить в первом квартале следующего года.

- Сейчас институт Генплана Москвы разрабатывает маршрут продления красной ветки метро на участке от «Столбово» до станции «Новомосковская» с электродепо, - объяснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в интервью Агентству городских новостей «Москва». - Этот участок от строящейся станции «Столбово» до проектируемой «Новомосковской» пройдет от тупиков за «Столбово» до улицы Потаповская Роща вдоль дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Длина трассы - 2,5 километра. «Новомосковская» станет конечной станцией Сокольнической линии.

По ее словам, для поездов удлиненной красной ветки построят электродепо площадью 15,3 гектара. Здание появится с южной стороны дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе между улицей Василия Ощепкова и рекой Цыганкой. Дополнительный участок Сокольнической линии и депо разместят в поселении Сосенское Новомосковского округа, недалеко от района «старой» Москвы Южное Бутово.

После запуска нового отрезка жителям поселений Сосенское, Воскресенское и города Щербинка станет удобнее ездить по столице и между соседними районами. По подсчетам мэрии, сейчас там живет 330 тысяч человек и еще 130 тысяч работает. Для них время поездки по городу сократится примерно на 20 - 25 минут.

Ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что станцию метро «Новомосковская» могут построить через 5 - 6 лет. Работы начнутся ориентировочно после 2019 года. В будущем здесь хотят открыть транспортно-пересадочный узел.

Кстати, участок от станции «Саларьево» до «Столбово», от которой потом потянут красную ветку к «Новомосковской», обещают достроить в ближайшие месяцы. Технический пуск проведут до конца этого года. А для пассажиров он откроется в 2019 году.

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