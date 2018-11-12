2018-11-12T20:36:33+03:00
История современности

В Москве строители раскопали братскую могилу двухсотлетней давности

Находку изучают археологи [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Прибывшие на место эксперты установили, что останкам не менее двухсот летПрибывшие на место эксперты установили, что останкам не менее двухсот летФото: предоставлено очевидцем
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Человеческие кости и черепа во время работ по замене трубопровода обнаружили на западе Москвы. Все произошло днем в понедельник, 12 ноября, во дворе обычного жилого дома на улице Можайский проезд. Рабочие сразу же позвонили в полицию.

Прибывшие на место эксперты установили, что останкам не менее двухсот лет. Для правоохранительных органов они никакого интереса не представляют, а вот археологам предстоит установить их прохождение. По одной из версий, это массовое захоронение могло быть сделано в 1812 году.

В Москве обнаружено массовое захоронение.

- На этой территории были казенные огороды. Проще говоря, земли пустовали. Это может быть братской могилой солдат, раненых во время битвы за Бородино и умерших по пути в Москву. Похожее захоронение ранее было найдено на Кутузовском проспекте, - прокомментировал москвовед Михаил Коробко.

Пять черепов и еще около десяти обломков сейчас изучают эксперты. Во вторник, 12 ноября раскопки продолжат археологи Департамента культурного наследия Москвы

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