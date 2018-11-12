Жителей Печатников предупредили о возможных перебоях с газом

С 19.00 понедельника, 12 ноября, и до 8.00 вторника, 13 ноября, на юго-востоке столицы в Печатниках в районе газорегуляторного пункта-34 (ГРП) АО "Мосгаз" будет проводиться переключение и наладка оборудования.

- После реконструкции переключается подача газа с одной ветки трубопровода на другую, - объяснили в "Мосгазе".

В "Мосгазе" предупредили, что на время работ возможны перерывы в газоснабжении на улице Шоссейная, Гурьянова, Кухмистрова и Полбина.

"Просим жителей быть внимательными при использовании газового оборудования и с пониманием относиться к этим сложностям из-за проводимых работ. При возникновении вопросов, связанных с газоснабжением, можно обращаться на "горячую линию" Мосгаза по телефону 104", - добавили в компании.

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