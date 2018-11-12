2018-11-12T21:30:06+03:00
Московская жизнь

Жителей Печатников предупредили о возможных перебоях с газом

Неудобства придётся терпеть из-за проводимых работ на трубопроводе
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В "Мосгазе" предупредили, что на время работ возможны перерывы в газоснабжении на улице Шоссейная, Гурьянова, Кухмистрова и ПолбинаВ "Мосгазе" предупредили, что на время работ возможны перерывы в газоснабжении на улице Шоссейная, Гурьянова, Кухмистрова и ПолбинаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 19.00 понедельника, 12 ноября, и до 8.00 вторника, 13 ноября, на юго-востоке столицы в Печатниках в районе газорегуляторного пункта-34 (ГРП) АО "Мосгаз" будет проводиться переключение и наладка оборудования.

- После реконструкции переключается подача газа с одной ветки трубопровода на другую, - объяснили в "Мосгазе".

В "Мосгазе" предупредили, что на время работ возможны перерывы в газоснабжении на улице Шоссейная, Гурьянова, Кухмистрова и Полбина.

"Просим жителей быть внимательными при использовании газового оборудования и с пониманием относиться к этим сложностям из-за проводимых работ. При возникновении вопросов, связанных с газоснабжением, можно обращаться на "горячую линию" Мосгаза по телефону 104", - добавили в компании.

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
12-летнего ученика госпитализировали после драки в школе
В бывшей промзоне построят новое здание Хорошевского районного суда
Двухлетняя девочка утонула в бассейне в Подмосковье
Почти 47 тысяч браков заключили жители Подмосковья с начала года
Число каршеринговых машин в Москве достигло 13,5 тысяч
Свободное место: парковку у московских больниц найдут по спецприложению
В Москве атмосферное давление побило четвертьвековой рекорд
В столице все участники ранней онкодиагностики получили результаты обследований
В Москве назовут лауреатов международной премии в сфере делового туризма
Стадион «Москвич» реконструируют до конца 2020 года
Рекордное число пассажиров перевезло «Мотрансавто» в октябре
В московском метро запустили тематический поезд «Дальневосточный экспресс»
В подмосковной Балашихе загорелся цех по производству пластмассы
В Подмосковье задержали двух грабителей
Врачи Морозовской больницы проведут прием пациентов в районных поликлиниках
Для предпринимателей в столице открылись онлайн мастер-классы известных бизнесменов
В Битцевском лесу экологи обнаружили ласку
В Москве пройдет выставка «Мир глазами зодчих-2019»
Пожарные справились с огнем на московском заводе «Компрессор»
В столице на акцию против рака молочной железы пришли более 10 тысяч человек
В поджоге тушинского храма в Москве подозревают активистов
В Москве женщины составляют больше половины слушателей курсов для предпринимателей
В столице построят жилой дом из золотого и черного кирпича
Новую ветку московского метро построят к 2023 году
День народного единства на улицах Москвы отметили почти 1,9 миллиона человек