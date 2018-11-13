Первый технопарк на базе "Роскосмоса" получит налоговые льготы

Статус технопарка неделю назад присвоили предприятию "Прецизионные радиолазерные системы", созданному на базе АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (АО "НПК "СПП"). Первый технопарк "Роскосмоса" на улице Авиамоторная 13 ноября посетили мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

- Предприятия должны работать без препятствий. Все строительные решения были приняты. Можно достраивать, перестраивать, - сказал мэр города Сергей Собянин. - Если вы планируете развиваться, то есть целая система поддержки: это 50% стоимости технологического подключения, льготы по кредитам, компенсация части ставок или компенсация части стоимости приобретаемого оборудования. Все эти льготы дают вам возможность оформлять кредиты для развития производства по самым низким ставкам - 2%.

По сути, такие ставки сравнимы с теми, что в Татарстане, Калуге. Понятно, что на предыдущих условиях в Москве развивать предприятия было дороже. Приобрести крупное оборудование - это большие затраты для предпринимателей. А, например, в планах технопарка "Прецизионные радиолазерные системы" создать участок по серийному изготовлению модульных пикосекундных лазерных передатчиков с быстрозаменяемыми модулями и расширить производственные площади – надстройка 7-го и 8-го этажей в одном из корпусов.

Первый технопарк "Роскосмоса" является одним из ведущих отечественных приборостроительных предприятий по созданию лазерных квантово-оптических и оптико-электронных систем космического, наземного, авиационного и морского назначения. Входит в состав госкопорации "Роскосмос".

В частности, предприятие является поставщиком оборудования для системы ГЛОНАСС.

- Вообще систему ГЛОНАСС мы активно используем. У нас все городское хозяйство, а это тысячи машин, работают на системе ГЛОНАСС. Это и ЖКХ, и "скорые помощи", и пожарные. Что касется снимков, то мы их используем. Они должны для государственных структур бесплатно предоставляться, - отметил Сергей Собянин.

В ходе посещения технопарка мэр Москвы Сергей Собянин объявил о принятых решениях увеличить объем поддержки резидентов технопарков:

- будет увеличена компенсация затрат на лизинг иностранного оборудования с 15% до 25% от уплаченных платежей;

- при приобретении отечественного оборудования размер компенсации будет увеличен до 35%;

- в части компенсации процентной ставки по кредитам при приобретении отечественного оборудования резиденты технопарков смогут получить возмещение ставки в пределах "ключевая ставка +5%" (ранее – не более "ключевой ставки");

- с 15% до 25% будет повышен процент компенсации расходов при приобретении оборудования за счет собственных средств;

- предельная сумма возмещения составит 10 млн рублей на одного резидента по каждой субсидии.