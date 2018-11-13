Из-за обыска в торговом центре в Москве не работает визовый центр Испании
Утром во вторник,13 ноября, посетители визового центра Испании в Москве были не на шутку перепуганы. Вместо приветливых сотрудников центра еще у входа в здание их встретили люди в камуфляже.
Соцсети мгновенно облетела информация о закрытии визового центра. Но, как сообщили в самом визовом центре радио "Комсомольская правда", обыск никакого отношения к нему не имеет. Спецслужбы, в том числе ФСБ, работают в ТЦ "Европа" на Калужской площади. Именно в этом торговом центре на первом этаже расположен визовый центр.
Сотрудники уверяют, что уже завтра будут вести прием.
- Всех посетителей, которые записаны на 13 ноября, мы ждем 14 ноября. Обыски к нам никакого отношения не имеют, - заверили «КП» в визовом центре Испании.
Тем временем, в полиции столицы пока ситуацию с обысками в торговом центре никак не комментируют. «Комсомолка» следит за развитием событий.