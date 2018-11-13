В столице появится новый комплекс "Самбо-70"

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70» откроют на юго-западе столицы. Уже через два года там будут проводить круглогодичные тренировки, а также соревнования и физкультурно-оздоровительные акции, рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Он уточнил, что сейчас возводится надземная часть здания, почти на 60 процентов готов монолитный каркас. Заканчивается устройство наружных инженерных сетей. Площадь комплекса составит почти 5000 квадратных метров. На первом этаже будет зал хореографии с инструкторской комнатой и тренажерный зал. Рядом откроют сауну и массажный кабинет. На втором этаже - гимнастический спортивный зал и комнату отдыха. Третий и четвёртый займёт администрация. Около здания появятся спортивные площадки и беговые дорожки. Для инвалидов в спорткомплексе установят лифты и пандусы.