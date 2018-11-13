Москвич расплатился за iPhone мелочью, которую принес в ванне

Поздний вечер 12 ноября, несколько часов до закрытия магазина re:Store в торговом центре "Европейский" и вдруг заходит компания. Они заносят белую ванну, в которой почти с горкой мелочь.

- iPhone хотим купить, - говорят хором.

- Продадим, - прозвучало в ответ.

- Мы оплачивать будем этой мелочью, - говорил один из компании.

- Мы поняли, - сказали в магазине.

Покупатель уже знал, какой iPhone хочет - модель XS. Такой смартфон стоит 100 990 рублей. То есть представляете себе такую сумму? Но не купюрами по 5000 рублей, а металлическими рублями - так называемыми серебряниками. Понятное дело, что покупатель решил хайпануть и принес ванну мелочи для покупки айфона, но прикол в том, что продавец спокойно и терпеливо эту мелочь из ванны сел пересчитывать.

- У нас таких клиентов еще не было. Как мы поняли, парень - блогер. Решил проверить, возьмем ли мы мелочь. Конечно, возьмем. По закону не имеем права не взять, - прокомментировала "Комсомольской правде" Людмила Семушина, пресс-секретарь Inventive Retail Group, управляющая авторизованным ритейлером Apple — re:Store.

- Кто этот блогер? - спрашиваю.

- Он не представился.

- Сколько часов считали?

- 1,5-2 часа.

- Каким номиналом была мелочь?

- Разная. В том, числе и по одному рублю. Покупатель сразу заявил, что у него в ванее 100 тысяч рублей.

- Но телефон же стоит немного дороже...

- Да. Он частично доплатил картой.

Когда покупка была оформлена, то счастливый обладатель новенького iPhone XS взял коробочку с телефоном, не забыл и ванну. Видимо, ванну нужно поставить обратно, чтобы купаться. Или собирать деньги, например, на Mercedes-Benz.

То что это эксперимент - понятно. Не он первый в мире такое придумал. Были случаи, когда и заграницей расплачивались мелочью. В Китае три года назад работник местной бензоколонки купил машину стоимостью 660 тысяч юаней (106 тысяч долларов), расплатившись мелочью. Покупатель привез деньги в салон на грузовике, а чтобы перенести мелочь в магазин, пришлось задействовать десять продавцов.

Самым обсуждаемым в истории блогера с ванной остался вопрос, откуда у него столько мелочи. То ли бабушка подарила копилку, то ли чистил московские фонтаны. Версий у пользователей интернета множество.

- Интересно, как получилась такая ванна? Он на паперти стоял? Или парень просто из ритейла и из нескольких касс слил? - написал в соцсети Александр Полянский.

- У маршрутчиков на конечной обменяли, - считает Илья Лавренов.

- Там на дне наверное советские рубли, - смеется Светлана Витковская.

КСТАТИ

Как я покупала мороженое в ГУМе монетами 10 и 50 копеек

Наш корреспондент выясняла, почему в московских магазинах кассиры не хотят брать мелочь. (подробности)