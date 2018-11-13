Владельцам автомобилей, эвакуированных из-под только что установленных знаков, вернут деньги

Ровно месяц понадобился Московской автодорожной инспекции, чтобы разобраться в истории с массовой эвакуацией автомобилей из-под только что установленных дорожных знаков.

Напомним, как это было. Утром 12 октября водители припарковали автомобили на проспекте Андропова. Примерно в 11.00 дорожные службы начали устанавливать там знаки «Остановка запрещена, работает эвакуатор». А спустя пару часов, когда бетон в основании новеньких столбов еще не успел застыть, на улице заработал тот самый эвакуатор. Водители тогда глазам не поверили: машин - нет, а новые дорожные знаки - есть. По разным данным, на штрафстоянке оказалось от 9 до 16 автомобилей.

И вот в МАДИ признали, что были неправы, и деньги пообещали вернуть. О том, как он месяц боролся за отмену штрафа, нам рассказал один из владельцев эвакуированной машины, автомобилист с 20-летним стажем Олег Игольников. Его история для многих может стать чем-то вроде инструкции к действию. Сразу скажем - процесс непростой, все учреждения надо посещать лично.

Еще не успел высохнуть цемент, как машины начали эвакуироватьФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Шаг 1: Снимайте все на видео

- Я включил камеру на мобильном телефоне сразу, как только подошел к месту, где оставил автомобиль. Удалось отснять сырой бетон, что позже стало доказательством недавней установки дорожных знаков. А еще в кадре засветился автоинспектор, который прекрасно знал, что машины были припаркованы еще до появления знаков. Собираюсь выложить ролик в интернет. Должна же страна знать своих «героев» в лицо.

Шаг 2: На штрафстоянке пришлось заплатить

- Прежде всего надо было забрать автомобиль со штрафстоянки. Хотя я и знал, что его эвакуировали незаконно, заплатить все равно пришлось. На сайте Московского паркинга пишут, что можно забрать без оплаты, но на деле эта схема не работает. Как говорится, проверено на себе. Выложил 3825 рублей. Это со скидкой 25 процентов за оплату на месте.

Владельцам автомобилей, эвакуированных из-под только что установленных знаков, вернут деньгиФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Шаг 3: Жалоба в МАДИ

- С квитанцией об оплате услуг эвакуации, паспортом и полным пакетом документов на автомобиль на следующий день направился в МАДИ (ул. Каланчевская, 49, метро «Парк Победы»). Там от руки написал жалобу и получил направление на рассмотрение дела об административном правонарушении.

Шаг 4: Еще один визит в инспекцию

- Через 17 дней явился в назначенное время по тому же адресу в МАДИ. Больше часа отвечал на вопросы, рисовал схемы, показывал то самое видео. Несмотря на то, что прошло больше двух недель, ясности о дате и времени установки знаков в МАДИ не было. Они заявили, что направят повторный запрос в ЦОДД (Центр организации дорожного движения) и пропали еще на две недели.

Шаг 5: Получил постановление об отмене штрафа

- Спустя ровно месяц после эвакуации, 12 ноября, меня вызвали в МАДИ, где выдали постановление об отмене дела об административном правонарушении. Проще говоря, признали, что эвакуировали незаконно. Но за деньгами, как выяснилось, надо ехать на другой конец столицы, в Московский паркинг.

Шаг 6: Обещали вернуть сумму на карту

- В Московском паркинге (ул. Старая Басманная, 20 корпус 1) тоже пришлось потратить немало времени. Помимо постановления об отмене административного дела они потребовали полный пакет документов на автомобиль и попросили написать заявление на возврат денег. На месте в кассе паркинга свои кровно нажитые я так и не получил. Обещали отправить на карту в течение пяти дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/677653" frameborder="0"></iframe> Владельцам автомобилей, эвакуированных из-под только что установленных знаков, вернут деньги.Утром 12 октября водители припарковали автомобили на проспекте Андропова. Примерно в 11.00 дорожные службы начали устанавливать там знаки «Остановка запрещена, работает эвакуатор». А спустя пару часов, когда бетон в основании новеньких столбов еще не успел застыть, на улице заработал тот самый эвакуатор. Водители тогда глазам не поверили: машин - нет, а новые дорожные знаки - есть. По разным данным, на штрафстоянке оказалось от 9 до 16 автомобилей.

ОНО ТОГО СТОИЛО?

Олег подсчитал, что на обжалование штрафа потратил не менее восьми часов своей жизни. Кроме того, примерно 2000 рублей ушло на транспортные расходы: бензин и оплату парковки у офиса МАДИ.

- Есть маленькое удовлетворение, что победил систему, которая штрафует без разбора. Но гораздо больше разочарования. Обидно, что никто не несет ответственности за потраченное мной время, силы и даже здоровье. Пройти через визиты в госучреждения готов не каждый. Людям проще заплатить, чем тратить время. Думаю специально нет возможности подавать жалобы онлайн, чтобы отмен «липовых» штрафов было как можно меньше, - делает вывод Олег Игольников.

А что остальные?

И все-таки Игольников не единственный, кто решил опротестовать штраф. Еще 9 человек, эвакуированных с проспекта Андропова, прошли все шаги, о которых рассказал Олег, и тоже получили постановления об отмене дела об административном правонарушении. Теперь все ждут возврата денежек.