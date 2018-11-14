2018-11-14T23:43:10+03:00
Общество

Погода в Москве 15 - 20 ноября: В выходные - снег и оттепель

К концу недели в столице потеплеет до +3. Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 15 - 20 ноября
Юлия СМИРНОВА
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Скандинавский антициклон через Белое море доберется до Европейской части России, принесет потепление и снежные зарядыСкандинавский антициклон через Белое море доберется до Европейской части России, принесет потепление и снежные зарядыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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До конца рабочей недели в Москве сухо и солнечно, а ночи будут морозными - такую погоду обеспечивает огромный антициклон, центр его сейчас расположен над Поволжьем. Во вторник, 14 ноября, ненастные атмосферные фронты пытались было прорваться к столице, но сил у них хватило лишь на то, чтоб затянуть небо сырыми тучами. В четверг и пятницу и их не будет.

Картина за окном изменится в выходные. Скандинавский антициклон через Белое море доберется до Европейской части России, принесет потепление и снежные заряды. Впрочем, снег будет мокрым и при плюсовой температуре быстро растает .

А вот подробный прогноз Гидрометцентра России на 15 - 20 ноября:

В четверг, 15 ноября, под утро -2...-7, днем около ноля градусов. Переменная облачность, без осадков.

В пятницу, 16 ноября, ночью подморозит до -9 градусов, днем -1...+1. Переменная облачность, сухо.

В субботу, 17 ноября, ночь будет ясной и холодной, до -8 градусов. Днем -2...+3 градуса. Циклон начнет менять погоду. Набегут облака, в некоторых районах Москвы и области пройдет мокрый снег или снег с дождем.

В воскресенье, 18 ноября, пасмурно, с небольшим снегом. Ночью -1..-6, днем -3...+2 градуса.

В понедельник, 19 ноября, погода станет похожа на зимнюю по всем параметрам: и снег, и температура ниже ноля. Ночью -2...-7, днем 0...-5 градусов.

Во вторник, 20 ноября, снова выглянет солнце и будет сухо. Под утро до -7, днем -4...+1 градус.

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