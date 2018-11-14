До старта зимнего сезона: в каких московских парках уже открылись катки

Традиционно зимний сезон развлечений стартует в конце ноября, когда в столице уже появляется первый снег, и открываются один за другим гигантские уличные катки. В этом году некоторые парки не стали ждать и уже создали ледовые площадки. Рассказываем, куда можно сходить, а вы уже доставайте коньки.

«Лед» в парке «Сокольники»

Каток «Лед» расположен на Фестивальной площади парка «Сокольники». Особая технология заливки льда позволила радовать посетителей задолго до наступления зимних морозов. Площадь катка «Лед» составляет 5 300 кв.м. - места для комфортного катания хватит всем. Вечером бортики катка светятся неоновыми цветами, а медиафасад переливается оттенками, имитирующими «северное сияние».

Нет своих коньков? Можно взять напрокат: есть два пункта аренды, где 1700 пар (фигурные, хоккейные и детские коньки). Также есть гардероб, где можно оставить обувь и сумки.

Хотите научить ребенка кататься? Юным фигуристам будут помогать тренажеры в виде северных мишек, пингвинов и морских котиков (игрушечные). Также в них можно будет прокатиться верхом по льду, как на санках. Для этого тренажер необходимо будет подталкивать кому-нибудь из взрослых.

ГДЕ: 5-й Лучевой просек, 3 строение 1. Ближайшая станция метро «Сокольники».

КОГДА: ежедневно с 10.00 до полуночи.

СТОИМОСТЬ: будние дни - 300 рублей, выходные и праздники - 400 рублей.

Открытый каток в саду «Эрмитаж»

В тестовом режиме уже начал работу каток с искусственным льдом. Его площадь составляет 900 кв.м.

- Благодаря искусственному покрытию каток работает в любую погоду, даже в период зимних оттепелей, - рассказывают в пресс-службе сада.

Переодеться и взять напрокат коньки можно в отапливаемом павильоне, а также купить горячие закуски непосредственно на катке.

Стоит отметить, что в зимнем сезоне в саду «Эрмитаж» традиционно запланирована работа 2 катков: с искусственным и натуральным льдом. Последний расположится на аллеях теневой части сада «Эрмитаж» (площадь 4000 кв.м.). Возле катка также будет теплый павильон с прокатом коньков, гардеробом и стойкой c булочками и напитками.

ГДЕ: улица Каретный Ряд, 3, строение 7. Ближайшая станция метро «Чеховская».

КОГДА: понедельник с 14.00 до 21.00, со вторника по пятницу с 12.00 до 21.00, в выходные и праздники с 10.00 до 22.00.

СТОИМОСТЬ: будни 250 рублей, выходные и праздники 350 рублей. Детям до 6 лет бесплатно. Прокат коньков: 200 рублей в час, каждый последующий 100 рублей в час. В наличии размеры от 25 до 47. Прокат «помощника фигуриста» (поддерживающая установка в виде животных): 250 рублей в час + залог 100 рублей. Камера хранения: 50 руб. + залог 100 рублей.

«Метелица» в Бабушкинском саду

Каток в парке занимает 1300 кв.м. Ледовое покрытие с искусственным охлаждением, поверхность идеально ровная и гладкая. Для удобства работают услуги гардероба, проката и заточки коньков. Также в парке есть кафе, где можно поесть горячую лапшу и выпить кофе.

ГДЕ: ул. Менжинского, дом 6, строение 3. Ближайшая станция метро «Бабушкинская».

КОГДА: ежедневно с 11.00 до 22.00.

СТОИМОСТЬ: будние дни – 250 рублей; детям старше 5 лет, школьникам, студентам, пенсионерам (при предъявлении социальной карты учащегося или студенческого билета) — 150 рублей; детям до 5 лет (при предъявлении оригинала документа, с сопровождающим лицом без коньков) — бесплатно. В выходные и праздничные дни — 300 рублей. Билет на каток действует в течение 2-х часов катания. Прокат коньков — 150 рублей в час (денежное обеспечение за предоставление инвентаря — 2000 рублей или документ, удостоверяющий личность). Заточка коньков — 200 рублей за пару. Камера хранения — 50 рублей. Прокат «помощника фигуриста» (фигуры в виде животных с ручками) — 300 рублей в час.

КСТАТИ

Крытые катки

В парке «Skazka»

Каток доступен для свободного катания, но на нем можно проводить тренировки по хоккею и фигурному катанию, так как площадь катка составляет 800 квадратных метров. Возле катка есть удобная большая парковка, блинная, где можно подкрепиться после тренировки, и кинотеатр.

ГДЕ: ул. Крылатская напротив дома 15. На личном автомобиле по проспекту Маршала Жукова – в парке есть парковка на 500 мест. На общественном транспорте от станции метро «Крылатское» на 829 автобусе или от «Молодежной» на 229 автобусе.

КОГДА: будние дни — с 11.00 до 19.00, выходные — с 10.00 до 21.00.

СТОИМОСТЬ: в будни - 200 рублей, в выходные - 300 рублей. Прокат коньков - 200 рублей. Заточка коньков - 250 рублей. Прокат клюшек - 200 рублей. Гардероб - 50 рублей.

В ледовом дворце «Крылатское»

Всегда быстрый лед, уютная обстановка, хорошая музыка и все, что необходимо для получения удовольствия от катания на коньках, независимо от времени года и капризов погоды.

ГДЕ: Крылатская улица, 16. Ближайшая станция метро «Молодежная».

КОГДА: расписание смотрите на сайте https://sport.center/public-skating/.

СТОИМОСТЬ: за 2 часа взрослым - 400 рублей, детям - 200 рублей. Прокат коньков - 300 рублей (нужен залог 2000 рублей).

«Космик»

Новичкам - освоить коньки, любителям - совершенствовать собственные умения и просто кататься в удовольствие, организовать дружеский хоккейный матч или стать учеником школы фигурного катания. Все это можно на катках в парках "Космик". Коньки можно с собой не брать - открыт пункт проката. Рядом есть кафе и рестораны - после активности на льду можно основательно подкрепиться.

ГДЕ: ТЦ «Калейдоскоп» (3 этаж), ул. Сходненская, д. 56. Ближайшая станция метро «Сходненская».

КОГДА: с 10.00 до 22.00, смотрите расписание на сайте cosmik.ru.

СТОИМОСТЬ: в будни - 150 рублей, в выходные – 250 рублей. Прокат коньков – 150 рублей.