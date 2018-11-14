2018-11-14T11:06:40+03:00
Общество

Платья за 30 миллионов и 32 чемодана приданого: чеченская свадьба в столице поразила размахом

Миллионер Умар Джабраилов, в прошлом году паливший у стен Кремля, выдал замуж племянницу
Алена МАРТЫНОВА
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Невеста - студентка МГУ Айна Джабраилова.Невеста - студентка МГУ Айна Джабраилова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Негласно эту церемонию уже окрестили свадьбой года. И есть за что: кадры из московского ресторана «Сафиса», где 10 ноября гуляли гости 22-летней студентки МГУ Айны Джабраиловой, поражают воображение. Зал, утопающий в золоте и роскошных букетах, двухметровый торт, шесть сотен гостей, изысканные деликатесы на столах... А главное украшение вечера – красавица-невеста в сияющем платье с длинным шлейфом, которая весь вечер принимала поздравления в беседке из живых цветов. Кстати, жениха, 26-летнего Хайдара Шерипова на этом гулянии не было – для него устроили отдельное торжество.

- В соцсетях пишут, будто Айна весь вечер была грустная, видимо, родители насильно выдали замуж, - рассказала «Комсомолке» гостья Мадина. – Но вы попробуйте сами несколько часов стоять на каблуках, в неудобном наряде, позируя фотографам и улыбаясь гостям. Таковы чеченские традиции. А жениха она сама выбрала, все-таки в 21 веке живем.

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Вайнахский ловзар (лезгинка): танцует только одна пара, всё внимание только на них.
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Жених Хайдар Шерипов и невеста Айна Джабраилова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жених Хайдар Шерипов и невеста Айна Джабраилова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О деталях церемонии в «Сафисе» (свадьба проходила два дня) гости не распространяются. Но на кадрах, которые сами же приглашенные постят в инстаграм, видно, что на столах нет алкоголя – только сок и минералка. Зарубежные звезды на свадьбе не пели, а вот чеченские артисты, да и сами гости лихо отплясывали лезгинку.

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Роскошную церемонию уже окрестили свадьбой года.
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- Всего у Айны было два платья, - поделилась с «КП» сотрудница, принимавшая участие в подготовке нарядов. – Оба от ливанских дизайнеров общей стоимостью 30 миллионов рублей. На голове – роскошная тиара с бриллиантами, которую ей подарили родители.

В качестве приданого невесте собрали 32 чемодана с постельным бельем, одеждой, сумочками, украшениями… Говорят, они и пустые-то стоят 20 миллионов, закупали по всей Европе. Из дома в Подмосковье до ресторана невеста добиралась на Роллс-Ройсе в кортеже из 25 таких же люксовых «ласточек». Кстати, сам Умар Джабраилов, который, говорят, и оплатил многомиллионную свадьбу, на торжестве не светился – скорее всего, праздновал в более узком кругу. В прессе бизнесмен и бывший сенатор от Чечни старается не мелькать после прошлогоднего скандала. Напомним, 29 августа 2018 года в столичном отеле Four Seasons, расположенном напротив Кремля, Джабраилова задержали за стрельбу в потолок. Позже выяснилось, что в крови богача обнаружены следы кокаина. За употребление наркотиков по решению суда миллионер заплатил штраф в 4 тысячи рублей, за пальбу в гостинице – 500 тысяч.

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Чеченская свадьба в столице поразила размахом.
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Невеста Айна Джабраилова.
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