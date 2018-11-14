Реновация пятиэтажек в Москве: До Нового года расселят 40 сносимых хрущевок

До конца этого года в Москве от 32 до 34 новостроек отдадут под переезд жителей примерно 40 пятиэтажек, попавших в программу реновации. Об этом сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции в Информационном центре правительства столицы рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новоселье в канун Нового года справят около 10 тысяч участников реновации. По программе сноса горожане сейчас переселяются в 16 "стартовых" домов в пяти округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном и Юго-Западном. Новые квартиры получают жители 21 старого дома.

- В городе отобраны 282 стартовые площадки в 88 районах во всех округах, - сказал Сергей Левкин. - При этом сейчас строится 51 жилой дом для участников реновации. Ещё 37 новых многоэтажек завершены и готовятся к заселению в первом квартале 2019 года. Мы продолжаем подбор стартовых площадок, отрабатывая все условия - близость к сносимым пятиэтажкам, отсутствие подземных коммуникаций и охранных, санитарно-защитных зон. До конца года общая площадь будущей застройки жильём реновации может вырасти с 4,3 до 4,5 миллионов квадратных метров.

Одновременно сокращаются сроки оформления необходимых справок и документов для застройщиков. Сейчас в строительстве действуют 54 процедуры, а к Новому году их станет меньше на пять. В итоге вместо 3 - 4 лет жилые дома в столице будут строить в среднем за 1,2 - 1,5 года. Это новшество поможет ускорить программу реновации.

Как сообщил Сергей Левкин, сами дома для переселенцев сделают "умными" с помощью смарт-технологий. В каждой квартире - счётчики воды, тепла и электричества с автоматической передачей данных в управляющую компанию, вызовная панель с функциями компьютера, позволяющая отслеживать городские новости, объявления от управляющей компании, работу коммуникаций в квартире. В подъездах и дворах - видеокамеры, светильники с датчиками движения, электронные информационные доски. Первый такой "умный" дом по программе реновации появится в столице в 2020 году.

Всего в список сноса в Москве попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.