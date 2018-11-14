Экс-полицейский хочет засудить московскую клинику за то, что «перестал чувствовать вкус водки и коньяка»

Хотел избавиться от похмелья, а теперь вся жизни под откос: «ни выпить, ни закусить». 39-летний выпускник Московского института Министерства внутренних дел, старший лейтенант Валерий* на днях подал иск в суд. Мужчина требует компенсацию от коммерческой клиники, специализирующейся на борьбе с алкоголизмом. Думаете, лечение не помогло? Напротив, оказалась чересчур эффективным! Бедняга, теперь ничего кроме кваса и сладких газированных напитков не пьет. Этим он очень недоволен.

- Я хотел от похмелья избавиться, чтобы голова утром не болела. А теперь я вообще пить не могу: ни вкуса водки, ни коньяка просто не чувствую, - рассказал Валерий.

Мужчина уверяет, так жить просто невозможно. 1 сентября он прошел курс лечения и теперь у него и на работе проблемы, и дома.

- Я в ППС служил, но вы же понимаете: то день рождения у коллеги, то «звездочки» нужно обмыть. А я после этого лечение не могу. В итоге стал изгоем. Руководство меня стало гнобить и я уволился по собственному желанию. Дома тоже проблемы теперь. Даже друзья в гости перестали звать. Подкалывают, мол я кодированный.

Вернуть былой вкус к алкоголю мужчина просил медиков клиники. Те только руками развели, мол дело сделано: ничем помочь не можем. Валерий не на шутку разозлился кричал на людей в белых халатах кидал стулья, а потом решил их засудить.

Лечение, если быть точнее «курс очищения организма по программе комфорт», обошлось ему в 10 950 рублей. Эту сумму вместе с моральным вредом, который бывший полицейский оценил в 500 тысяч рублей, он и просит взыскать с клиники.

- Он просто на нас решил заработать. Поверьте, нам в суде есть, что сказать. Работаем строго по медицинским стандартам уже 18 лет. В данном случае человек получил трезвость, но от этого не стал счастливым. Увы, и так бывает. Мы ему предлагали амбулаторное лечение: посещение специалиста каждый месяц, но он отказался, - рассказал «КП» главный врач клиники Николай Чередниченко.

Судебные заседания стартуют уже в ближайшие дни. Мы обязательно расскажем, чем все закончится.

* Имя изменено по просьбе героя.