Полицейский, зарезавший жену и оставивший ее тело с маленьким сыном, получил 9 лет колонии

В Солнечногорске сегодня вынесли приговор по громкому делу об убийстве. В январе нынешнего года, прямо на новогодние праздники, полицейский из антинаркотического отдела (теперь уже бывший) Сергей Гусятников зарезал свою жену. Елена Верба была на десять лет моложе. Когда они начали встречаться, ей было всего 18. Вышла замуж, родили сына, взяли ипотеку. Но в последнее время у пары что-то разладилось. Гусятников начал устраивать сцены ревности, Елена заговорила о разводе. Однажды на даче позвал жену на примирительную прогулку по лесу, но там повалил ее на землю и приставил к горлу нож. Не хотел, чтоб жена уходила от него.

После этого разъехаться не смогли. Квартира как бы общая. Другого жилья у Гусятникова не было. Жили в разных комнатах. А в ночь на 5 января, когда сын уснул, в очередном приступе ярости полицейский схватил нож. Позже на теле Елены эксперты насчитают 57 (!) ран. Собрав перепачканные кровью вещи, Гусятников уехал. Утром тело мамы в насквозь пропитанной ее кровью кровати нашел 7-летний Дима (имя изменено), пытался «разбудить» ее, но ничего не получилось. Перепуганный мальчик позвонил папе. Тот долго не брал. Потом приехал, вызвал полицию и заявил, что дома его не было. По его версии, в доме побывал какой-то убийца...

Признался только спустя несколько часов.

Психиатрическая экспертиза признала Гусятникова вменяемым.

Бывшему полицейскому светило 15 лет колонии. Но в Солнечногорском суде судья отмерил ему 9. Многих поразило, что смягчающим обстоятельством стало то, что в материалах дела фигурирует явка с повинной, а еще на иждивении у Гусятникова несовершеннолетний ребенок - суд не стал лишать мужчину родительских прав. Родных зверски зарезанной Елены Вербы приговор удивил. Они считают его мягким.

- Убив мою дочь, Гусятников уехал, чтобы сжечь окровавленную одежду, - заявила «КП» мать убитой женщины Анна Верба. - В убийстве признался далеко не сразу. Но ему оформили явку с повинной. Я считаю, полицейские с самого начала пытались всячески выгородить своего коллегу. Он ведь знал, что утром ребенок увидит труп своей матери. И суд признает его хорошим отцом? Абсурд. Тот случай, когда Гусятников напал на дочь с ножом и угрожал ей, в суде вообще не стали разбирать. Мол, если следователь не включил этот эпизод в дело, проехали.

Анна Верба собирается обжаловать приговор Солнечногорского суда как слишком мягкий.

Мы уже писали, что после убийства Елены, бабушка стала опекуном внука. Мальчику сейчас 8 лет.

- Живем вместе, занимаемся каждый день, прошел почти год, но два раза в неделю мы продолжаем посещать психолога, - говорит женщина. - Еще внук попросил отдать его на фехтования. Так что теперь параллельно с учебой он еще и спортом занимается.

Бабушка долгое время не решалась рассказать внуку, что его мамы больше нет. Сначала мальчику говорили, что мама попала в больницу. Потом пришлось сказать правду...

- Мы привозили Диму на кладбище, показывали могилу Лены. Но внук по маме по-прежнему тоскует. Иногда говорит: «Бабушка, я так сильно скучаю, хочу хотя бы услышать мамин голос...»

Решением суда Сергей Гусятников должен будет компенсировать сыну и бывшей теще моральный вред - 1 миллион 100 тысяч рублей.

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