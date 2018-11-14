"Эй ты, д*бил, где ты там работал? В Forbes?": Николая Ускова покрыли трехэтажным матом на паспортном контроле в Шереметьево

В сеть попал ролик, на котором Николай Усков, бывший главный редактор Forbes Russia, просит пассажира в Шереметьево на паспортном контроле соблюдать очередь, а тот матерится и снимает происходящее на телефон.

- Эй ты, д*бил, где ты там работал? В Форбсе? Иди сюда, - говорит человек за кадром.

- Это граница Российской Федерации. Вы понимаете, чем вы занимаетесь? - говорит Николай Усков.

- Так вы сами начали первым, - говорит Ускову женщина (видимо, супруга мужчины за кадром).

- Иди на ... отсюда, - продолжал ругаться автор видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/677806" frameborder="0"></iframe> Ускова обматерили в аэропорту.

Понять из этого ролика что-либо сложно. Мы дозвонились Николаю Ускову, бывшему главному редактору Forbes Russia и узнали, что произошло в Шереметьево.

- Пьяный какой-то мужик пролез без очереди, я сделал ему замечание. Он обрушился с какой-то тирадой. Все. Что здесь рассказывать? - прокомментировал Николай Феликсович в эфире "Радио Комсомольская правда".

- Просто вы персона публичная...

- Такое случается сплошь и рядом. Я сделал замечание, что вообще-то здесь очередь. Но его жена, как я понял, хотела без очереди пройти. Он уже прошел.

Также Николай Усков сказал, что с подобной неадекватностью все сталкиваются, кто-то в метро, кто-то в автобусе, в магазине.

- Я что-то делал неприличное? Я просто указал сотруднице аэропорта, что со мной грубо разговаривают. С этим миллионы в нашей стране каждый день сталкиваются. Это реальность, - заключил Николай Усков.