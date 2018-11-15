Этнические группировки делят рынок такси

На прошлой неделе московские таксисты снова попали в криминальные сводки. 5 ноября у метро «Аннино» на Варшавском шоссе случилась массовая драка двух групп таксистов. Один из бомбил достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в противников. Раненного в живот мужчину друзья повезли в ближайшую больницу. Но он скончался от потери крови прямо в машине. Силовики уверены, что драка на Варшавке - очередной эпизод передела рынка московских такси этническими бандами.

«А ТУТ ЕЩЕ ЭТИ ДАГЕСТАНЦЫ»

На выходе из метро «Аннино» (на дублер Варшавского шоссе по направлению в область) тебя сразу встречают. Едва минуешь стеклянные двери, подскакивают несколько смуглых парней.

- Брат, в Сахарово едем? Садись такси!

В новомосковской деревне Сахарово находится главный миграционный центр столицы. Ежедневно туда ездят 7 - 8 тысяч иностранных граждан. Там выдают патенты на работу, медицинские справки, принимают экзамены на знание русского языка. Вообще туда и обычные городские автобусы каждые двадцать минут ездят. Но при таком-то количестве потенциальных пассажиров мигранты тут же организовали собственную службу такси.

Пятачки с машинами без желтых номеров и шашечек такси ждут у обоих выходов из метро на Варшавку. Как только набирается четыре пассажира, машина отбывает в Сахарово. После драки со стрельбой вдоль шоссе стоит пара патрульных полицейских машин. На всякий случай. Человек по пять мальчишек-срочников из Росгвардии приглядывают за выходами из метро. При этом на приставучих бомбил особого внимания никто не обращает. Они продолжают работать как ни в чем не бывало. Главное, чтоб не стреляли!

Один из водителей, узбек, жалуется на свое житье-бытье. До миграционного центра почти 50 километров пути. С пассажира он берет по 400 рублей. За день успевает сделать максимум три выезда. Потому что конкуренция большая.

- А тут еще эти дагестанцы…

Уже известно, что застреленный из травмата мужчина был уроженцем Дагестана. Магомедгабиб Гаджиомаров, 31 год. Стрелял в него приезжий из Таджикистана. Его, кстати, пока не нашли.

Крупнейшее побоище последних лет - драка таджиков с легальными таксистами у рынка «Садовод» в 2014-м.Фото: YouTube

БИТВА ЗА ХЛЕБНЫЕ МЕСТА

Пятачками такси у «Аннино» заправляют мигранты из Средней Азии. Есть здесь и узбеки с киргизами, но основная часть бомбил - этнические таджики. Как рассказывают водители, уже не в первый раз их пытались подмять под себя боевые ребята из Дагестана.

- Весной была большая драка на стоянке такси в самом Сахарове, - объясняет мне новый знакомый. - Они (дагестанцы. - Авт.) хотят, чтобы все таксисты платили с каждой поездки по 500 рублей, а они могли сами назначать очередность, кто за кем едет. Хотят поставить своих смотрящих на каждую точку такси. Вот тогда в Сахарове сцепились первый раз.

Этот эпизод попал в полицейские сводки. В мае после драки таджиков с дагестанцами задержали полторы сотни человек.

И подобных схваток за хлебные места в последнее время становится все больше (см. «Хронику событий»). Почему? По словам экспертов, ответ лежит на поверхности: доля мигрантов среди водителей московских такси постоянно увеличивается. Зачастую они работают без патентов, катаются по поддельным правам. А если есть теневой рынок, найдется и тот, кто попытается его под себя подмять.

80% БОМБИЛ - ИНОСТРАНЦЫ

В 2016 году столичная полиция проводила первый большой рейд по такси. Тогда проверяли только машины с желтыми номерами, то есть легальную часть рынка. Официально озвученные цифры ГУ МВД по Москве: 41% московских таксистов - приезжие из других стран. (Самые большие диаспоры - таджики, киргизы, узбеки.) Летом этого года на Международном европейском форуме «Такси» полиция озвучила уже другие цифры: доля иностранцев выросла до 70%. А по оценкам независимых профсоюзов такси, на самом деле около 80% «извозчиков» - граждане других стран.

Казалось бы, после появления агрегаторов, когда машину можно заказать за десять секунд через телефон, самое понятие точек с бомбилами должно исчезнуть. Но как ни странно, этого не происходит.

- Самые крупные стационарные точки с таксистами по-прежнему сосредоточены у больших торговых центров, рынков, ресторанов, центров отдыха, - объясняет координатор общественного движения «Стоп-нелегал» Евгений Грэк. - И случайному человеку встать на такую точку невозможно.

По словам специалистов, пятачки контролируются либо криминалом, либо самими рынками, ТЦ.

- Если хозяин азербайджанец, на точке будет приоритет у водителей-азербайджанцев, если из Средней Азии, соответственно - у мигрантов из Средней Азии, - говорит Грэк. - Часть рынков вообще живет по собственным законам. На некоторые посторонних просто не пускают, хоть ты три раза желтый, хоть сто разрешений на работу у тебя. Все поездки должны совершать только собственные таксисты. Иногда еще оказывается, что на стоянках такси пересекаются интересы группировок. Одни обещали место, скажем, таджикам, другие - узбекам. Когда договориться не получается, драться за место под солнцем начинают сами водители.

Но часть точек по-прежнему остаются бесхозными, дикими. Вот за них и начинают борьбу этнические группы. Причем в процесс активно вмешиваются и уроженцы Северного Кавказа. Они действуют по конспектам 90-х: «Хочешь работать спокойно - плати».

30-летняя Татьяна Муратова погибла под колесами желтого такси на пешеходном переходе. Водитель, таджик Бахриддин Сабиром (на фото справа), устроился в такси по поддельному паспорту гражданина Киргизии, ездил с липовыми правами. Фото: vk.com, youtube.com

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Разрешить таксовать только с российскими правами

Эксперты уверены, что победить все эти теневые разборки можно только через полную легализацию всех таксистов.

Не секрет ведь, что далеко не всякий приезжающий к вам на заказ на желтой брендированной машине водитель - легальный таксист. Агрегаторы и предоставляющие им машины таксопарки-однодневки ни за что не отвечают. Самый показательный случай - дело Татьяны Муратовой.

В мае 2017 года 30-летнюю москвичку насмерть сбила на пешеходном переходе желтая машина такси. Водитель сбежал. Его задержали через несколько месяцев в Туле. Оказалось, что гражданин Таджикистана работал в Москве в официальной компании по поддельным документам гражданина Киргизии. После смертельного ДТП он сбежал в соседнюю область, купил новые фальшивые киргизские права и продолжал работать в такси.

Почему именно киргизские? В 2017 году вступил в силу закон, который обязывает всех таксистов-иностранцев пересдавать экзамены на водительские права в России. За скобки из всего СНГ вынесли только граждан Беларуси и Киргизии. С формулировкой «потому что в этих странах русский язык является официальным». Вроде как комплимент за лояльность. На практике это стало большой проблемой. Да, число граждан других стран, которые отправились получать российские права, выросло. Но в то же время большинство бомбил-мигрантов этого не сделали. Возможно, потому что объективно понимают - теорию и практику им просто не сдать. На родине-то они права, скорее всего, покупали…

- Во время наших рейдов мы часто общаемся с приезжими. Некоторые честно признаются: дома, в Средней Азии, за права заплатили одного барана, - продолжает Евгений Грэк. - И это за реальные права, которые пробиваются по базам. Фальшивые стоят дешевле.

«Облегчить работу полиции»

По разным данным, поддельные киргизские или белорусские водительские права могут стоить от 15 до 30 тысяч рублей. В интернете полно объявлений. Киргизские права предпочитают покупать приезжие из Средней Азии, белорусские - украинцы, молдаване, мигранты из Закавказья.

- Общих баз по водительским правам у стран СНГ нет, - говорит автоэксперт Игорь Моржаретто. - При приеме на работу нельзя проверить, получал человек права или ему их просто нарисовали. Агрегаторы такси даже не заморачиваются, им достаточно любой бумажки.

А как же полиция - останавливающие таксистов для проверки документов гаишники?

- Российские поддельные права сотрудники полиции могут выявить и при визуальном осмотре, по базам пробить, а с иностранными так не получится, - подтверждает Грэк. - В Беларуси и Киргизии - по три вида водительских удостоверений в ходу. Старые, нового образца, самого нового. Наши полицейские не могут на глазок определить, где липа, а где настоящие. Я считаю, что давно пора облегчить нашей полиции работу, сделать для такси обязательными только российские права. Без исключений.

Об этом уже говорилось на самом высоком уровне.

- Было бы правильно включить в федеральный закон требование, чтобы в такси могли работать только водители с российскими правами, - заявил в августе мэр Москвы Сергей Собянин.

Сделать это может только Госдума. Но там пока не спешат.

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Сентябрь 2014 года. Массовая драка таксистов на рынке «Садовод». Таджикские бомбилы, вооруженные ножами, битами и травматами, провели акцию устрашения для желтых такси, якобы занявших «их» стоянку. С другой стороны был полный интернационал - тех же уроженцев Средней Азии среди водителей легальных такси было немало. Массовую драку пришлось разгонять ОМОНу. В перестрелке между таксистами ранены четыре человека.

Май 2016 года. Драка с участием таджикских таксистов и кавказцев на стоянке у ТЦ «Белая дача» в Котельниках. Насколько известно, мигрантам настойчиво предлагали крышу точки.

В феврале 2018 года в подмосковных Мытищах задержали несколько чеченцев, которые пытались обложить данью бомбил, работающих у «Ашана»: по 3 тысячи рублей в месяц с каждой машины.

В марте 2018 года - схватка со стрельбой между чеченцами и таджиками на стоянке такси у метро «Котельники», где находится крупный транспортный узел, автовокзал, с которого пассажиров везут в города Подмосковья. Тогда сообщалось о шести раненых.

Август 2018 года. У метро «Добрынинская» в центре Москвы схлестнулось около сорока таксистов из Киргизии и Таджикистана. Пытались поделить точку. В больницу доставили двоих раненых.

ВОПРОС ДНЯ

Как навести порядок в сфере такси?

Герман ПЯТОВ, хирург, кандидат медицинских наук:

- Запретить работать водителями мигрантам. И цены на поездки от этого не вырастут. Неужели наши мужики не захотят работать? Когда нам сюда завозили миллионами мигрантов, то говорили: «Они будут трудиться дворниками». А на деле они стали водителями и вытеснили наших шоферов.

Никита ИСАЕВ, директор Института актуальной экономики:

- Москвичи должны решиться на увеличение тарифов за поездки. Они подскочат в полтора-два раза. Тогда за рулем будут сидеть не мигранты, а опрятные и ухоженные водители. Они будут окать и акать, потому что приедут на заработки из Вологды и Иванова.

Александр МАКАРОВ, председатель профсоюза столичных таксистов:

- Бывает, что пассажиры сами провоцируют. Садятся пьяные, оскорбляют. И что с ними делать? А приложения-агрегаторы только стригут деньги. Они даже в лицо не знают, как выглядят таксисты. Нужно проводить хотя бы собеседования, чтобы отсеивать странных людей.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Если человек хочет работать в России, он должен знать наш язык. Не на уровне «дорогу покажешь», а сдать специальный экзамен. Бывает, когда вызываешь такси в столице, даже сложно объясниться с водителем.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Запретить таксистам работать больше 8 - 9 часов в день. Нужно придумать в машины какой-то чип, чтобы он блокировал питание. Однажды я ехал, и водитель чуть не уснул за рулем. Мне пришлось брать другую машину.

Максим САФРОНОВ, таксист:

- Каждый водитель предоставлен сам себе. За ним нет контроля. Берешь в аренду авто и гоняешь как хочешь. Пусть таксопарки официально устраивают на работу, платят за нас налоги, помогают чинить авто и оплачивают бензин.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Ввести отдельную медкомиссию для них. Водитель должен проходить врачей не реже раза в месяц. Они же могут чем-то заразить пассажиров, могут быть психически неуравновешенными. Это помогло бы отстранять от работы тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Хватит жаловаться! У нас очень дешевые услуги такси. Хотите лучше? Заказывайте дорогие машины. И не будете знать проблем.