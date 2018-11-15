Студентка, обвинившая сына вице-президента «Лукойла» в изнасиловании, не стала общаться со следователями

Почти две недели прошло с момента громкого скандала с обвинениями в адрес известного московского мажора, сына вице- президента «Лукойла» 21-летнего Руслана Шамсуарова, в изнасиловании. Уголовное дело так и не возбудили. Как удалось выяснить «КП» из собственных источников, та сама студентка, которая подала заявление, пошла на попятную.

- Девушка игнорирует звонки от следователей не приходит, чтобы дать объяснения. При этом она жива и здорова. Ту же тактику выбрала и ее мама. Обе ушли в глухую оборону, - рассказали «КП» источники близкие к следствию.

Отказалась 23-летняя красавица общаться и с адвокатом. Защитнице девушка не открыла дверь. При этом свое заявление об изнасиловании она пока не забрала.

- Такое поведение заявительницы говорит о том, что обвинение — это оговор. Сейчас она просто решила «слиться». Потому как сказать ей нечего. Но позволю себе напомнить ей, что за отказ в явке по повестке без уважительной причины, грозит штраф - 40 тысяч рублей. Хотя такой суммой эту представительницу элитных эскорт-услуг не напугать. С большой уверенностью могу сказать, что уголовного дела об изнасиловании не будет. А вот ей самой вполне возможно придется ответить по статье «заведомо ложный донос», - рассказал «КП» адвокат Тимур Маршани.

Напомним, «гонщик на Гелендвагине» оказался в центре скандала после того как 23-летняя студентка одного из московских вузов обвинила его в изнасиловании. С ее слов, все произошло в квартире Руслана Шамсуарова на Площади Победы 3 ноября. «Золотой мальчик» сразу заявил, что близость была, но по обоюдному согласию. По его версии, девушка решила ему отомстить после того как, он узнал, что она занимается эскорт-услугами и заявил ей о расставании.

В истории засветилась еще одна участница скандальных гонок на внедорожнике. Оказалось, что с новой избранницей Руслана познакомила та самая Мара Багдасарян.

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