Посмотреть кино и сесть на шпагат: В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» открылись школа растяжки и 3D-кинотеатр

Главный детский торговый комплекс столицы в преддверии новогодних каникул увеличивает число развлекательных площадок. В «Центральном Детском магазине на Лубянке» открылось сразу три новых пространства для семейного отдыха: студия растяжки TOPSTRETCHING®, тир с гелевыми шариками HiBro и обновленный купольный кинотеатр Zыркус. Посмотреть кино, стать стройным и гибким и пострелять в свое удовольствие — все это теперь можно сделать, не выходя за пределы ЦДМ на Лубянке. Новые развлекательные пространства расположились на общей площади 600 кв. метров.

Студия динамической растяжки TOPSTRETCHING® предлагает взрослым и детям от трех лет групповые и индивидуальные занятиями по разным программам, включая специальные программы для будущих мам. Пять просторных светлых залов с высокими потолками, арочными окнами и видом на центр Москвы, расположившиеся на четвертом этаже ЦДМ на Лубянке, занимают площадь в 350 квадратных метров. Занятия в студии ведутся по трем самым современным методикам. В Школе шпагата вам предложат уроки интенсивной растяжки, направленные на восстановление мышц. Кроме того, все залы специально оборудованы для занятий на воздушных полотнах и тренировок TRX. Это силовое направление делает тело более гибким и выносливым, укрепляет связки и прорабатывает все группы мышц. Благодаря тренировкам TRХ мышцы становятся более рельефными, и у человека формируется красивое, подтянутое тело.

Авторское направление Aerostraching (аэростречинг) называют «йогой в невесомости». Это растяжка мышц тела с использованием прочного гамака, когда все упражнения делаются в воздухе, не касаясь земли. Аэростречинг развивает гибкость, расслабляет мышцы и снимает напряжение, одновременно укрепляя суставы.

Подумав о пользе тела, можно смело отправляться за развлечениями для души. Обновленный кинотеатр Zыркус переместился на новое место — теперь он расположился на 4 этаже ЦДМ со стороны малого атриума и Лубянской площади. Изюминка кинотеатра — внутренний семиметровый купол с обзором в 360 градусов, на который транслируется объемное изображение в формате 2D и 3D. Взрослые и дети смогут окунуться в глубины вселенной, посмотрев интерактивный мультфильм «Тайны Деревьев. Удивительные приключения Долорес и Майка» или встретится с миром динозавров в мультфильме «Крылатые Монстры».

- «Центральный Детский Магазин на Лубянке» представляет широкий спектр современных развлечений, который мы усиливаем в преддверии новогодних каникул, - рассказывает Леонид Капров, старший вице-президент «Галс-Девелопмент» (управляющая компания ЦДМ на Лубянке). - Общая площадь развлекательных пространств сегодня составляет около 30% от всего предложения детского магазина. Набор активностей, представленный в ЦДМ, позволяет провести время с пользой в формате семейного досуга, молодежного отдыха и здорового образа жизни.

Сегодня в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» открыты более десяти развлекательных зон: детский город профессий «Кидбург», парк виртуальных развлечений ARena Space, киберспортивная арена Winstrike, детский центр научных открытий и лаборатория «Иннопарк», галерея иллюзий EYEBIRINT («Айбиринт») и другие. За шопингом и развлечениями в ЦДМ на Лубянке можно провести целый день: пока дети играют, их мамы могут спокойно пройтись по магазинам. Отдохнуть можно в специально обустроенных комфортных зонах для отдыха, а перекусить — в многочисленных кафе и ресторанах.