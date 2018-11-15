Москвичи за свои деньги восстанавливают исторические вывески «Булочная» и «Аптека»

Булочной не пахнет

После реставрации на улице Пречистенка на доме №15 появилась вывеска «Артель "Хлебопек" Булочная». Вот только, сколько прохожу возле этой вывески, булочками с корицей там не пахнет. Как была почта, так и есть.

- А где булочная? - спрашиваю в отделении почты.

- Не знаем. Мы в этом здании работали и до появления «вкусной» вывески, - говорит сотрудница отделения почтовой связи №119034.

Оказывается, вывеска там уже почти 100 лет, но под толстым слоем краски. А во время того, как сотрудники Почты России меняли свою вывеску, наткнулись на историческую. О находке узнала команда городских реставраторов «Вспомнить всё» и решила восстановить.

- Мы находим и восстанавливаем чудом сохранившиеся старинные городские детали. Это вывески магазинов начала XX века, дореволюционные люки и решетки. Благодаря нам живые детали старой Москвы возвращаются в город, - рассказывает Наталья Тарнавская, представитель «Вспомнить все».

После реставрации на улице Пречистенка на доме №15 появилась вывеска «Артель "Хлебопек" Булочная»Фото: Алиса ТИТКО

- Вы реставрируете за свой счет? - спрашиваю.

- Как правило, собираем средства в соцсетях. Мы не ждем финансовой поддержки от города, хотя все работы проводим согласовано с городскими структурами и собственниками домов.

- Сколько обошлась реставрация вывески «Артель "Хлебопек" Булочная» на Пречистенке?

- Около 200 тысяч рублей. На некоторые объекты требуется до 500 тысяч рублей.

- Ого. Так дорого?

- Многие реагируют, как вы. Но мы к этой работе привлекаем специалистов для изучения исторической составляющей, оплачиваем работу реставраторов, покупаем специальные материалы и краски. Есть люди, которые говорят: «Да, я вам сделаю это за 20 тысяч рублей». Но мы же понимаем какого уровня будет эта реставрация.

- Как вы узнаете о том, что есть историческая вывеска?

- Это всегда случайно. И то, что после реставрации вывески не совпадают с предприятиями, которые существуют сейчас там, ничего в этом плохого не видим. Живут же люди в современных платьях с плазменными телевизорами в исторических домах.

«Аптека» на Малой БроннойФото: Алиса ТИТКО

- А как обстоят дела с властями города?

- Если дом в частных руках, то обращаемся напрямую к собственнику, а если здание имеет особый статус, то в Департамент культурного наследия. Там процесс согласования, конечно, длительный. А, если бы мы еще ждали выделения финансирования, то десятилетиями бы вывески не восстановили. Они же ставят в план на 10 лет вперед, когда будет очередная реставрация. А до этого времени ее могут и разрушить.

Реклама зубного врача

И вывеска на Пречистенке далеко не единственная работа команды «Вспомнить все». Начали свою деятельность они с вывески «Аптека» и «Центральное бюро студенческих кооперативов» на Малой Бронной улице, 22. Там как раз многие годы была аптека, а в 2012 году начали капитальный ремонт, в здании даже хотели открыть ресторан. Но местные жители возмутились, мол, в округе жилые дома и ни одной аптеки. И во время этих «горячих» дискуссий была обнаружена вывеска «Аптека». Будто сама жизнь подсказывала, что нужно здесь сохранить аптеку. А в 2016 году на здании был обнаружен еще один медицинский артефакт – «Зубной врач. Кв. №6». Это реклама надомного стоматологического кабинета врача Сергея Борисовича Капника. Оказывается, c 1922 по 1928 годы он принимал пациентов прямо у себя на дому в квартире.

Это реклама надомного стоматологического кабинета врача Сергея Борисовича КапникаФото: Алиса ТИТКО

- Мы работаем здесь год, историческая вывеска уже была. Многие к нам заходят и расспрашивают, почему именно такое решение «под старину»? Но мы говорим, что так было с 1914 года, - говорит Лилия, сотрудница магазина аптечных продуктов «Mapteka shop».

- Но у вас какая-то нестандартная аптека? - спрашиваю.

- Почему же? У нас есть обычный зал, где можно купить цитрамон, зеленку и таблетки по рецепту. Но есть еще один, куда приходят от врачей за ирригаторами (для чистки межзубных промежутков), за швейцарскими и японскими зубными пастами, за американскими средствами для волос. По утрам к нам забегают спортсмены за водой и диетическими батончиками, а также в фитобар за кислородными коктейлями и травами из Алтая.

Строительная визитка и вывеска ремонта машин

Свою визитку на долгие годы на доме №8 в Чистом переулке оставил инженер Винавер. Его контора в 1913 году отделала фасад крепким модным материалом — терразитом — и оставила номер своего телефона (тогда еще пятизначного). Ту самую визитку отреставрировали в 2017 году, вот только заметить ее получится не сразу. Во-первых, она находится на уровне шестого этажа, во-вторых, не видна в темное время суток.

- Реклама строительной компании прямо на фасаде отделанного ею дома — обычное дело для начала XX века, таких «визиток» в Москве осталось несколько штук. Эта самая большая, - рассказывает Наталья Тарнавская, представитель «Вспомнить все».

В конце октября нынешнего года команде активистов удалось восстановить вывеску «Булочная ОТД. М.Г.К.И.О», сделанную в конце 1920-х в Староконюшенном переулке на доме №5. Сейчас там находится магазин «Перекресток».

В конце октября нынешнего года команде активистов удалось восстановить вывеску «Булочная ОТД. М.Г.К.И.О»Фото: Алиса ТИТКО

- А булочная здесь будет? - наивно спрашиваю в магазине.

- Не знаем, вряд ли. Это просто старая вывеска. Ее тут недавно красили, - говорит кассир.

Вот только для активистов это не просто вывеска. Они изучают каждую такую находку. Например, загадочная аббревиатура означает Московское губернское кооперативное инвалидное объединение. Говорят, что историки признают ошибку и правильным было бы сокращение МГИКО. Но ребятам-булочникам не сложно было и запутаться в моде 1920-х на многоэтажные аббревиатуры.

Вывеску «Заводско-техническая контора. Инженер Фалькевич» на доме №14 в Кривоколенном переулке восстановили в 2015 году. Более ста лет назад в этом помещении ремонтировали редкие автомобили, также здесь базировался сервис разработки для добычи торфа. Историки говорят, что надпись сделана сразу после революции уже в новой орфографии, но при этом она сохраняет эстетику модерна, популярного в начале века.

Еще одна вывеска «Булочная и кондитерская» вернулась на дом №1 на улице Покровка. Команда «Вспомнить все» верит, что именно здесь создадут современную булочную.

В Настасьинском переулке возле дома №3 появился исторический тротуарный люк «Мюръ и Мерилизъ», а возле дома №16/18 на Большой Сухаревской площади восстановили световые окна-люксферы, придуманные для освещения подвального помещения.

В процессе

Прямо сейчас реставрируют монументальную дореволюционную надпись «М ЩАНСКАЯ ПОДСТАНЦІЯ» на красивой электроподстанции на Проспекте Мира, 17. Активисты говорят, что работа трудоемкая. От надписи осталась только цифра 8. Восстановить придется буквы в дореволюционной орфографии и щит с гербом Москвы, лентами и коронами.

- Здание Мещанской электрической подстанции городских железных дорог, построенное в 1907-1911 годах, по сей день работает. В скором времени его украсит надпись, имитирующая старославянское письмо, - говорят в компании «Вспомнить все».