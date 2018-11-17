Пожар на заводе в Капотне локализован, но дым уносит в сторону области

Пожарным пока не удается окончательно справиться с пожаром, который возник сегодня утром на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне.

Все началось утром в субботу, около 7.30. Многие жители района увидели, как из одной из труб НПЗ в небо ухнул столб дыма. От факела пошел густой черный дым. Очень быстро появился запах гари. В соцсетях появились фотографии пожара, которые были сделаны из разных районов Москвы и Подмосковья.

Эпицентр пожара на НПЗ в Капотне.

- На месте сейчас работают более 30 единиц техники и более 100 сотрудников МЧС, - сообщают в московском главке ведомства. - Пострадавших в результате пожара нет. Все сотрудники завода эвакуированы и находятся за пределами его территории.

На месте пожара работает оперативный штаб, который возглавил глава московского МЧС Илья Денисов.

Пожар на НПЗ в Капотне: полыхает установка крекинга.

Как сообщают в МЧС, «по предварительным данным, горит печь установки каталитического крекинга».

Что это такое?

- Грубо говоря, каталитический крекинг - это процесс повышения качества топлива, - объяснил корреспонденту «КП» заведующий кафедры Общей и неорганической химии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, профессор Алексей Дедов. - Его конечная цель - повысить октановое число, для эффективной работы топлива в современных двигателях. Плюс - увеличить «глубину» переработки нефти. В печи установки каталитического крекинга происходит сырья, чтобы прошла нужная реакция. Для понимания. Товарный бензин (так мы называем топливо, которое продают уже непосредственно на заправках) получается путем смешивания нескольких полученных на заводе продуктов и присадок. То есть, каталитический крекинг - это один из параллельно идущих процессов.

albinaarnaut На НПЗ в Капотне произошел пожар

Тем временем заместитель генерального директора завода Роман Романов сообщил журналистам одну из предварительных причин пожара.

- Внутри печи произошла какая-то деформация.

Печь уже отключили от систем (то есть, сырье по ней уже не подается). По трубопроводу пустили инертный газ, который должен выдавить остатки нефтепродуктов.

worldforusru Жутко красиво. То есть красиво, но жутко...

В 10.30 в МЧС сообщили, что пожар локализован. Пожар должен быть ликвидирован в течение ближайших 30-40 минут.

worldforusru Что происходит на заводе в Капотне?

Жители Капотни (в большей степени) и соседних районов жалуются на запах гари, который ощущается в воздухе. В МЧС им рекомендуют закрыть окна и не выходить на улицу. Синоптики прокомментировали, как дальше могут развиваться события.

- Сейчас в столичном регионе западный ветер, поэтому продукты горения уносит в восточном и юго-восточном направлении - то есть не к центру Москвы, а в сторону области, - сообщил «КП» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков. - Гарь уносится на высоту в 100-200 метров, однако погодные условия не позволят продуктам горения подняться выше и рассеиваться на большой территории. Во второй половине дня ветер усилится. Запах и химические вещества будут рассеиваться быстрее. При таких условиях - без опасности для людей.

tatiana_leonessa Утро началось с воя сирен, пожарные, скорые, на МНПЗ явно что-то случилось, такого факела я не видела ни разу за 16 лет. #мнпз #капотня #марьино #люблино

apollinaria_88 Пожар на Капотне

- К каким городам Московской области несет дым и гарь из Капотни?

- Минутку, - смотрит на карту. - В сторону Лыткарино. Но там не самые густонаселенные места. Возможно, может дойти до Жуковского. По касательной.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации.