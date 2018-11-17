В Москве умер 93-летний ветеран, которого коллекторы пытались выселить из квартиры

В Москве умер 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, ставший жертвой квартирных рейдеров. Об Анатолии Доронине из Гольяново и его жене Тамаре СМИ узнали несколько недель назад. Мужчина рассказал, что квартиру на Хабаровской улице у него отняли из-за долгов внука.

По словам пенсионера, несколько лет назад к нему пришли некие люди. Заявили, что у внука Анатолия Константиновича «плохая кредитная история, он должен много денег». Старику угрожали, что внука в итоге либо посадят, либо с его сыном (то есть правнуком Доронина) «произойдет несчастный случай».

Пожилой мужчина рассказывал, что в процессе этого разговора даже падал в обморок. Кричал, чтоб не трогали ребенка. В итоге мошенники заставили его подписать бумаги, что свою двухкомнатную квартиру в Гольяново пенсионер переписывает на незнакомцев - за долги внука.

По документам новым владельцем квартиры стал некий Денис Вишняков. Как оказалось, его имя частенько фигурирует в делах о квартирном рейдерстве.

Купившие у него эту квартиру люди с удивлением узнали о ситуации. Пошли старикам навстречу, пообещали их не выгонять.

Само интересное, что внук, из-за которого пожилая пара потеряла свое жилье, с дедушкой и бабушкой не общается. Даже не звонит.

После шумихи в прессе делом заинтересовался Следственный комитет. Глава СК Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным провести проверку.

Но пока суд да дело, ветеран Доронин скончался. Жена пенсионера, 91-летняя Тамара Доронина, подтвердила это журналистам 5 канала. Соседи надеются, что следователи все-таки помогут пожилой женщине вернуть ее квартиру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У ветерана ВОВ отняли квартиру из-за долгов внука

Очень странная и печальная история произошла в семье ветерана Анатолия Доронина. За долги его внука, по его словам, у них отобрали квартиру. Ветеран в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал, как это произошло (подробности)