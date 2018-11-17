2018-11-17T16:12:14+03:00
Общество

Девушка проехала в московском метро с живой лисой на шее

Другие пассажиры были весьма удивлены и внимательно рассматривали животное [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В сети появилось видео, как девушка едет в метро с живой лисой на шееВ сети появилось видео, как девушка едет в метро с живой лисой на шееФото: кадр с видео
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Чего только не увидишь в московском метро. Порой кажется, что пассажиры подземки готовы ко всему и их уже ничем не удивить. Однако, сидящая на шее у девушки живая лиса обратила на себя внимание. В сети уже появилось видео этого необычного эпизода подземной столичной жизни.

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Девушка проехала в московском метро с лисой на плечах
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На записи видно, как животное спокойно ожидает вместе со своей хозяйкой поезда на станции. Когда же состав прибывает, девушка со своим питомцем спокойно заходит в вагон. При этом лису не пугают ни люди, ни звуки прибывающего поезда: она спокойно сидит на плече хозяйки и внимательно рассматривает пассажиров. Впрочем, судя по опубликованным кадрам, пассажиры рассматривали животное не менее внимательно.

Стоит отметить, что видео опубликовал один из пользователей социальной сети Instagram Валерий Юшкевич. При этом он так подписал ролик: «Есть на Руси такие женщины, которые любят носить натуральный мех, но против убийства животных».

Кстати, напомним, не так давно в сети активно обсуждали другой случай из жизни столичной подземки. А именно неудачную шутку одного из пассажиров, который разместил в метро «депрессивные плакаты».

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