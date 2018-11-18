Канатную дорогу от «Лужников» до Воробьевых гор откроют до конца ноября

Открытие канатной дороги, которая соединит «Лужники» и Воробьевы горы, планировали летом к Чемпионату мира по футболу, но не успели. Во время Мундиаля строительные работы вообще пришлось остановить на территории олимпийского комплекса «Лужники», в соответствии с правилами Международной федерации футбола (FIFA). Но сейчас стройка вышла на финишную прямую - открыть канатную дорогу планируют в течение одной-двух недель, то есть до конца ноября 2018 года.

- Есть хорошая новость: вчера Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод. Это означает, что стройка закончена, фактически дорога готова к эксплуатации, - сказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в ближайшие дни инвестор создаст всю инфраструктуру для полноценного функционирования канатной дороги: будут проводиться испытания, тестироваться все системы, приглашены на работу кассиры и технический персонал.

В настоящее время можно увидеть, как над Москвой-рекой по канатной дороге длиной 737 метров курсируют закрытые и открытые кабинки (вместимость каждой восемь человек). Для пассажиров будут доступны три станции: верхняя – на улице Косыгина, промежуточная – на Воробьевской набережной и нижняя – на Лужнецкой набережной. Время в пути по всему маршруту составит 5 минут. Каждый час по канатной дороге смогут передвигаться около 1600 человек. Откуда такая цифра? Специалисты считают, что спускаться и подниматься по ней будут не только лыжники, но и туристы, которые захотят просто полюбоваться видами Москвы. Более того, на канатной дороге будут две VIP-кабинки с кожаными сиденьями для важных гостей или, например, для незабываемых праздников и свадеб.