Московский таксист восемь часов ждал пассажирку, чтобы вернуть кошелек

Об истории, которая должна вернуть веру в человеческие качества, в своем Фэйсбуке поведала балерина Варвара Борцова. Девушка прилетела из Дублина в Москву и забыла в такси кошелек с деньгами и документами, мысленно уже попрощалась со своими ценностями, как вдруг случилось чудо и таксист сам привез ей домой ее забытые вещи. Обычно такое бывает в кино или книгах.

- Я приземлился в Москве в 5 утра, и взяла такси из аэропорта домой. Был приятный разговор с водителем, вернулась домой, пошла спать, проснулась вечером и поняла, что забыла на заднем сиденье такси свой кошелек с деньгами, банковскими картами, - рассказала Варя Борцова.

Девушка попыталась как-то найти таксиста, звонила на горячие линии различных компаний. Но никаких шансов не было, ведь это была случайная машина. Водитель спросил «поехали?» и Варя села в машину.

За полчаса паники девушка уже успела нафантазировать, как ее документы попали в руки какой-то русской мафии, а деньги будут потрачены для вечеринки в Сочи. Молниеносно она стала блокировать свои банковские карты.

А в это время ее отец смотрел в окно и говорит: «Варя, во дворе стоит машина такси. Может это твой таксист?» Верилось слабо, но девушка побежала вниз по лестнице. И в машине был именно тот таксист, который привез ее домой более восьми часов назад. Водитель отдал ей кошелек и документы. Хэппи-энд. Рыдали все. И Варя, и таксист.

- Где ты была? Почему так долго спала? Я замерз. Спрашивал каждого, кто выходил из подъезда, не знают ли они тебя, - стал рассказывать таксист.

Девушка не могла поверить, что забытые вещи незнакомый водитель привезет ей домойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Варя обняла таксиста и стала благодарить, что он вернулся. Девушка стала спрашивать, была ли у него при себе еда.

- Мы дали ему в пять раз больше суммы, которую я заплатила за такси. Надеюсь, что эта сумма покроет по стоимости время ожидания. А благодарность моя не поддается измерению. Количество честности в этом человеке невероятное, - написала Варя Борцова.

И все же осталось то, что девушка все же забыла в буре эмоций — спросить имя своего героя. Также она не сделала на память фото с таксистом и помнит лишь одно, что он родом из Кыргызстана, куда она хочет теперь съездить.

Прямо рождественское чудо, которое все друзья Вари восприняли с удивлением и восторгом. Особенно тот факт, что он ждал ее аж восемь часов. Вот только и проверить никак нельзя: правдивая история или красивая сказка ради хайпа в соцсетях? Ведь все повествование девушки сводится к тому, что таксист был нелегал, имени его она не знает. Может никакого таксиста и обнимашек с ним не было? Спустя три дня Варя все же написала имя таксиста - Кайрат Теньтемишев, но найти его пока никто не может.