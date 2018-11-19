Зеленую и фиолетовую ветки метро свяжут канатной дорогой

В столице не успела еще открыться построенная канатная дорога на Воробьевых горах, как городские власти уже всерьез задумались о второй воздушной трассе. Причем это будет не туристический аттракцион, а полноценная и необычная пересадка между двумя линиями подземки.

- На градостроительно-земельной комиссии Москвы принято решение о подготовке проекта планировки территории пассажирской канатной дороги между Северо-Западным и Северным округами через Химкинское водохранилище, - сообщила в интервью «КП» глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Дорога свяжет две станции метро - «Сходненскую» Таганско-Краснопресненской линии и «Речной вокзал» Замоскворецкой линии. Сейчас уже приступили к разработке градостроительной документации.

По ее словам, канатку поставят на нескольких опорах на суше - около соединяемых станций метро, рядом с Ленинградским шоссе и улицей Свободы. То есть в самом водохранилище вбивать сваи не собираются.

- Проектировщики постараются избежать установки опор в границах соседнего Химкинского бульвара, - успокоила Юлиана Княжевская. - Их отодвинут, чтобы максимально сохранить сложившуюся застройку и не нарушать природные территории района. Строительство канатного маршрута может начаться не раньше конца 2019 года. До этого мы обязательно проведем публичные обсуждения проекта с жителями.

Канатная дорогаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как отметила глава Москомархитектуры, сначала именно горожане обратились с инициативой сделать короткую связку между двумя ветками метро, чтобы уменьшить перепробег машин. Сейчас из Северо-Западного округа приходится выезжать на МКАД, стоять там в пробке, потом по Ленинградскому шоссе поворачивать к Речному вокзалу. Или наоборот - из Северного округа добираться до кольцевой автодороги и дальше на северо-запад. Чтобы сократить этот перепробег, москвичи и предложили построить воздушку над Химкинским водохранилищем.

Проект будет развиваться на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Сейчас столичные власти готовят концессионное соглашение. Инвесторами уже готовы стать немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr.

Канатную дорогу соединят с метро единым вестибюлем. Для этого построят входные павильоны с наземными галереями, ведущими на платформы станций метро (см. фото).

КСТАТИ

На воздушке можно будет кататься по карте «Тройка» и обычным проездным билетам. Такую же систему, возможно, используют после открытия и на первой канатной трассе длиной 740 метров между стадионом «Лужники» и смотровой площадкой на Воробьевых горах.