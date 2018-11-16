В Москве в доме спортсменки паралимпийской сборной по волейболу задержали бойца ММА Евгения Гонтарева

15 ноября в Москве задержали бойца ММА 29-летнего Евгения Гонтарева. Все произошло в день его рождения, который спортсмен решил отметить в загородном доме знакомой, члена паралимпийской сборной России по волейболу Юлии Медниковой. Боец вовсю жарил шашлыки, пригласив на праздник самых близких: маму, родного брата и друзей.

Хозяйка дома Юлия Медникова приехала одной из последних. Вот только зайти внутрь ей не удалось.

- Юля была за рулем, когда ее остановили полицейские. Сказали, что в ее доме находится опасный преступник - Евгений Гонтарев. Она в шоке была. Попросила чтобы задерживали его во дворе, так как в доме были дети, - рассказал Алексей, бывший муж Юлии Медниковой.

Брали спортсмена "на живца". Юлия позвонила ему на мобильный и попросила открыть ворота. Заметив знакомую в одной из машин, боец расплылся в улыбке. А когда из других автомобилей появились бойцы СОБРа , он даже не понял, что происходит. Поначалу «маски -шоу» он принял за розыгрыш по случаю дня рождения . Но уже через минуту ему было не до смеха. Все это запечатлено на видео оперативной съемки.

- Лицом в землю, - командовали бойцы.

- Не трогайте сына, у него сегодня день рождения, - кричала мама спортсмена, которая в прямом смысле слова грудью его закрыла.

Ударом ноги один из бойцов сбил Евгения с ног. Еще спустя минуту на его руках захлопнулись наручники. Вместе с ним был задержан его родной брат

- Вадима, брата Жени тоже повязали,- рассказал Алексей Медников.

Сейчас боец ММА и его родной брат находится в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».

- Установлено, что злоумышленники в камуфляжной форме, находясь на автомобильной парковке в селе Ям, угрожая оружием, похитили у уроженца Челябинска автобобиль, 30 тысяч рублей, 3 мобильных телефона и золотую цепочку. Общий материальный ущерб составил более 1,6 миллионов рублей, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В квартире Евгения уже прошел обыск.

- Изъято: 3 комплекта камуфляжной формы, страйкбольный автомат Калашникова и 2 похищенных мобильных телефона, - добавила Татьяна Петрова.

Боец ММА Евгений Гонтарев родом из Красноярска. Он начал свою профессиональную карьеру в 2012 году. На данный момент провел 10 боев. Победу одержал только в трех из них. Карьера не ладилась. Последний бой он проиграл в мае этого года и больше на ринг не выходил.

- Он вообще бесстрашный человек. Пацан хороший, но чересчур смелый, - рассказал «КП» друг Евгения, Александр Ветров.

Брат Евгения тоже занимался единоборствами. В Красноярске у него была своя школа. Тренировал детей.

За разбой им грозит до 15 лет лишения свободы.