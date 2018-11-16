В Новой Москве ограбили коттедж вице-президента «Лукойла» Сергея Никифорова

В элитном коттеджном поселке Бурцево, расположенном на территории Новой Москвы, в ночь на пятницу,16 ноября, произошло ограбление. Преступники ворвались в дом 56-летнего вице-президента «Лукойла» Сергея Никифорова. В лицо мужчине они распылили содержимое перцового баллончика и потребовали, чтобы он открыл сейф.

Вероятно, рассчитали на большую сумму, но добычей оказались всего 800 тысяч рублей. Забрав деньги, преступники скрылись. Руководитель нефтяной компании поспешил позвонить в полицию.

- Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

В коттеджном поселке тем временем усилили охрану. В этом месте все дома люкс-класса. Их стоимость начинается о ста миллионов рублей. Знали ли грабители, в чей дом ворвались, пока остается загадкой. Их сейчас ищет полиция.