2018-11-16T14:20:47+03:00
Москва

За два года в столице запустят пять новых путепроводов

Строители создают поперечные связки между районами
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Фото: stroi.mos.ruФото: stroi.mos.ru
Изменить размер текста:

В ближайшие два года столичные строители возведут сразу пять путепроводов над железными дорогами. О таких планах рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Он уточнил, что путепровод появятся через пути Савеловского направления, соединяющий улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей.

Еще один новый проезд построят через пути Савеловского направления железной дороги. Его планируют начать возводить до конца года. Дорога обеспечит выезд с проектируемого проезда 2236 на улицу Хачатуряна, свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.

Также планируется перекинуть путепровод через железнодорожные пути Ярославского направления МЖД.

Как отметил Андрей Бочкарев, мэр Сергей Собянин поручил обращать особое внимание на создание поперечных связок между районами, разделенными железнодорожными путями, водными преградами и лесопарками.

Напомним, в мае приступили к строительству путепровода через железнодорожные пути от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы. Путепровод позволит обеспечить автотранспортные связи между шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Андрей Бочкарев: «В Москве строится новый транспортный каркас столицы из скоростных хорд, железных дорог и метро»
«Комсомолка» поговорила с руководителем Департамента строительства Москвы о ключевых дорожных проектах, перспективах для инвесторов и о новом транспортном каркасе города
Новости 24
ЦОДД обнародовал топ-10 самых загруженных улиц Москвы
В столице подключение к электро- и теплосетям будут оформлять по единой заявке
Елочные базары в Подмосковье откроются 15 декабря
Тоннель между «Нижегородской» и «Авиамоторной» построят за семь месяцев
Между «Театральной» и «Площадью Революции» откроют новый подземный переход
Москвичке зажало ногу между поездом и платформой в метро
Городскую усадьбу Лепешкиной на Знаменке готовят к реставрации
В московском метро пассажир упал под поезд и остался цел
В Москве открывается выставка проектов памятника «Строителям Москвы»
В Подмосковье за ночь вор ограбил два дома
В Москве через 5 лет планируется запустить беспилотные поезда метро
«Аэроэкспресс» в новогодний период перевезет детей за 1 рубль
ВДНХ готовится к зимнему музейному сезону
Дублер Остафьевского шоссе откроется до конца 2019 года
Каток в парке Горького откроют 22 ноября
На берегу канала имени Москвы откроют храм Николая Чудотворца
В столице статус «Московский врач» будут получить врачи-эндоскописты
Новая школа на 550 мест появится в Южном Чертаново
На Киевском шоссе проведут реконструкцию развязки с Родниковой улицей
Снежный покров в Москве появится ближе к концу ноября
Почти 15 тысяч рептилий из США вернули домой, не пустив в Москву
Собянин утвердил правила поддерживающего ремонта жилых домов реновации
Таксист распылил газовый баллончик пассажирке в лицо
ЦОДД призвал автомобилистов осмотрительнее выбирать место для парковки
12-летнего ученика госпитализировали после драки в школе
В бывшей промзоне построят новое здание Хорошевского районного суда
Двухлетняя девочка утонула в бассейне в Подмосковье
Почти 47 тысяч браков заключили жители Подмосковья с начала года
Число каршеринговых машин в Москве достигло 13,5 тысяч