За два года в столице запустят пять новых путепроводов

В ближайшие два года столичные строители возведут сразу пять путепроводов над железными дорогами. О таких планах рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Он уточнил, что путепровод появятся через пути Савеловского направления, соединяющий улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей.

Еще один новый проезд построят через пути Савеловского направления железной дороги. Его планируют начать возводить до конца года. Дорога обеспечит выезд с проектируемого проезда 2236 на улицу Хачатуряна, свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.

Также планируется перекинуть путепровод через железнодорожные пути Ярославского направления МЖД.

Как отметил Андрей Бочкарев, мэр Сергей Собянин поручил обращать особое внимание на создание поперечных связок между районами, разделенными железнодорожными путями, водными преградами и лесопарками.

Напомним, в мае приступили к строительству путепровода через железнодорожные пути от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы. Путепровод позволит обеспечить автотранспортные связи между шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом.