2018-11-16T19:01:48+03:00
Происшествия

Жена ранила ножом актера из сериала «Физрук»

Юрий Катаев находится в больнице и пока не знает, простит ли супругу
Анастасия ВАРДАНЯН
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Что стало причиной ссоры, актер не рассказалЧто стало причиной ссоры, актер не рассказалФото: Личный архив
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«Шекспировкие» страсти разгорелись в семье 28-летнего актера Юрия Катаева. Зрителям он знаком по роли в популярном телесериале «Физрук». Лента комедийная, но актеру в пятницу, 16 ноября, было не до смеха.

- Скандал с женой был сильный. В порыве она ударила меня ножом. Сейчас я в больнице: плечо зашили. Все уже хорошо, - рассказал «Комсомолке» Юрий Катаев.

- Жену простите? - поинтересовалась корреспондент.

- Об этом лучше не спрашивайте!

Что стало причиной ссоры, актер не рассказал. Сейчас по факту ЧП сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Заявление Юрий не писал, но информацию о ранении в правоохранительные органы передали сотрудники больницы.

Друзья и коллеги Юрия Катаева уверяют, что он примерный семьянин. После съемок он всегда спешил домой к жене и детям. Их в семье Катаевых двое. Социальные сети актера тоже пестрят семейными фотографиями.

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