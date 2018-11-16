Жена ранила ножом актера из сериала «Физрук»

«Шекспировкие» страсти разгорелись в семье 28-летнего актера Юрия Катаева. Зрителям он знаком по роли в популярном телесериале «Физрук». Лента комедийная, но актеру в пятницу, 16 ноября, было не до смеха.

- Скандал с женой был сильный. В порыве она ударила меня ножом. Сейчас я в больнице: плечо зашили. Все уже хорошо, - рассказал «Комсомолке» Юрий Катаев.

- Жену простите? - поинтересовалась корреспондент.

- Об этом лучше не спрашивайте!

Что стало причиной ссоры, актер не рассказал. Сейчас по факту ЧП сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Заявление Юрий не писал, но информацию о ранении в правоохранительные органы передали сотрудники больницы.

Друзья и коллеги Юрия Катаева уверяют, что он примерный семьянин. После съемок он всегда спешил домой к жене и детям. Их в семье Катаевых двое. Социальные сети актера тоже пестрят семейными фотографиями.