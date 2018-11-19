Собянин обсудил с жителями развитие программы "Московское долголетие"

В Москве продолжают развивать сеть центров социального обслуживания населения. С одной стороны, делают ремонты и создают более просторные, удобные помещения Центров социального обслуживания (ЦСО). С другой стороны, это расширение перечня оказываемых услуг. Чего не хватает в программе "Московское долголетие" 19 ноября мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с москвичками в Территориальном центре социального обслуживания "Проспект Вернадского". Совсем недавно здесь открыли новые современные помещения на улице Лобачевского.

- Чем вы сейчас занимаетесь? - поинтересовался мэр Москвы Сергей Собянин, заглянув на один из мастер-классов.

- Украшаем глазурью пряники и печенье, - ответили участницы.

- Это в рамках "Московского долголетия"?

- Да, сейчас много центров, библиотек, где можно создать подобные мастер-классы. Есть только одно неудобство - оформиться можно только в ЦСО. Кто-то доходит, а кто-то и нет. Хотелось бы, чтобы была возможность оформиться и в других местах, - сказала мэру города Елена Мамаева, заведующая библиотекой №215.

Мэру города участницы рассказали, что они занимаются в кружках английского языка, информационных технологий, художественно-прикладного творчества, пения, танцев, скандинавской ходьбы, рисования. А еще хотели бы посещать бассейн и заниматься театральным искусством в рамках проекта "Московское долголетие".

- Есть предложение, чтобы создать на постоянной основе занятия по театральному искусству. Нужно привлечь профессионалов, - сказала Любовь Либанова, художественный руководитель, режиссер театральной студии "Без кулис".

- Возражений нет, давайте внесем, - сказал Сергей Собянин.

В ходе беседы с пенсионерами Сергей Собянин поддержал идею организовать запись в кружки "Московского долголетия" не только в ЦСО, но и в школах, домах культуры и других учреждениях, где проходят занятия. Это избавит пенсионеров от лишних хождений по учреждениям. Также в проекте "Московское долголетие" появятся театральные студии и кружки. Записаться можно будет и на курсы в сфере компьютерных технологий. Еще одним направлением развития проекта станет возможность организации неформальных встреч и общения за рамками программы конкретного кружка.

В настоящее время на учете в Территориальном центре социального обслуживания "Проспект Вернадского" находятся 5700 пожилых граждан, инвалидов, многодетных семей, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для них открыли киноконцертный зал на 150 мест, спортзал, кафе на 65 мест, компьютерный класс, выставочную галерею, гостиную, в которой могут проходить лекции и творческие занятия. Теперь подопечные центра могут поиграть в настольные игры и отдохнуть у электрокамина.