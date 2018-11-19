Юго-Восточная хорда в Москве: 36 километров дорог построят и реконструируют

В столице продолжается строительство хордовых автодорог. В Адресной инвестиционной программе Москвы на 2018 - 2021 годы запланированы проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по проектам, входящим в Юго-Восточную хорду (ЮВХ).

- Сейчас проводится планировка участков, и ведутся проектно-изыскательские работы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Ориентировочно работы по строительству на этих участках могут начаться в конце 2019 года.

В нашем обзоре расскажем, какие участки войдут в состав будущей скоростной магистрали.

ВЫХОД НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ТРАССУ «ВОЛГА»

Одним из крупных отрезков ЮВХ станет участок шоссе Энтузиастов. Отсюда для водителей откроется выход на автомобильную дорогу федерального значения М-7 «Волга». Новые участки трассы Юго-Восточной хорды проходят на всем маршруте в одном транспортном коридоре с железными дорогами - Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями МЖД от транспортного узла на пересечении Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до транспортной развязки на пересечении МКАДа с улицей Поляны. За МКАДом Юго-Восточная хорда выходит по улице Поляны на магистраль Солнцево-Бутово-Видное в Новой Москве.

Длина ЮВХ, включая шоссе Энтузиастов и улицу Поляны, составит 36 километров (по оси прямого хода магистрали). При этом существующие участки, а именно шоссе Энтузиастов и улица Поляны, протянутся на 11 километров.

РАЗВЯЗКИ НАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ

Во время строительства Юго-Восточной хорды предстоит возвести новые участки автомобильных магистралей над железными дорогами. Среди них - многоуровневые транспортные развязки через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

В списке также многоуровневая транспортная развязка через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги, соединяющая Рязанский проспект и Третье транспортное кольцо.

НОВЫЕ УЛИЦЫ, ЭСТАКАДЫ И МОСТ

Юго-Восточная хорда улучшит транспортный каркас столицы. В некоторых районах города появятся новые улицы, развязки, эстакады и мост. Магистраль свяжут с Северо-Восточной хордой и Южной рокадой. Это обеспечит более свободное движение по городским дорогам, а также выезд за пределы Москвы.

По проекту планируется строительство многоуровневых транспортных развязок с переустройством инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на таких участках:

- от улицы Грайвороновская до улицы Полбина;

- от улицы Полбина до Курьяновского бульвара;

- от Кантемировской улицы до транспортной развязки на пересечении улицы Поляны с МКАДом.

Помимо этого, через Москву-реку построят мостовый переход и многоуровневую транспортную развязку на Каширском шоссе на участке от Каспийской до Шоссейной улицы с необходимой для них развитой сетью соседних улиц.

ЧТО ПОЛУЧАТ ВОДИТЕЛИ

Строительство Юго-Восточной хорды позволит справиться с дефицитом поперечных связей в юго-восточных районах города. Сейчас они разделены как естественными, так и искусственными преградами, например, промзонами. Хорда обеспечит транспортные связи районов срединной и периферийной зон города между собой, а также с новыми территориями Москвы - Троицким и Новомосковским округами.

Новая магистраль пересечет самые «пробочные» дороги Москвы - Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, Липецкую улицу, Варшавское шоссе и другие.