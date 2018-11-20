Отчаянные московские домохозяйки расследуют угоны

«Мазду» CX-5 москвички Марины Архиповой (фамилия по ее просьбе изменена) украли в августе 2017 года прямо из-под окон квартиры. Пропажу обнаружили только следующим утром. Это уже потом станет понятно - угонщики спрячут машину в соседнем районе на северо-востоке Москвы. Две недели она будет находиться в так называемом отстойнике. Обычно это съемные гаражи, где преступники на время оставляют машины, ждут, когда уляжется первая волна полицейских поисков. В случае с «Маздой» Марины угонщики вернулись за ней через две недели. По МКАД ее прогнали до Горьковского шоссе, в Подмосковье поменяли номера и двинули дальше.

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ. НО СО СКИДКОЙ

Архипова сразу написала заявление в полицию. Но результатов не было.

- Меня такая злость взяла. Муж мне эту машину подарил. Мы ее не застраховали. Еще раз купить авто мы себе позволить сейчас не можем. И что же, я каким-то гадам ее подарю?! - рассказывает Марина.

Женщина сейчас в декретном отпуске. В свободное время стала мониторить сайты объявлений. И ее «Мазда» обнаружилась в Нижнем Новгороде.

- Не очень старая машина такой модели примерно стоит 1,2 миллиона рублей, - объясняет Марина. - Но угонщики выставили ее на сайте drom.ru всего за 500 тысяч. С пометкой «без документов». Свою машину я сразу узнала - за неделю до угона я ее стукнула, разбила фару.

«А У НАС ФАКС СЛОМАЛСЯ»

Москвичка решила, что будет ловить преступников на живца. Позвонила продавцу. Вечером того же дня ее уже ждали на смотрины в Нижнем. Она - в районный отдел полиции. Так, мол, и так, помогите вернуть угнанное авто, давайте преступника с поличным поймаем.

- Следователь сказал, что сейчас он с нижегородскими коллегами свяжется. Мы с мужем едем на вокзал, нужно успеть на поезд. И тут следователь перезванивает мне. У него не получается в Нижний факс отправить, у них в ОВД факс сломался!

Помогли знакомые знакомых - нашли людей в главке нижегородской полиции, которые согласились подстраховать. На встречу Марина успела. В назначенное время приехала под видом левого покупателя.

- Сейчас я бы так не сделала. Мне потом в полиции рассказывали, как устроен этот рынок. На многие сделки продавцы приезжают с группой поддержки, нередко вооруженной. Но тут обошлось. Он приехал на моей же машине. И его тут же задержали.

ИНТЕРЕСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

А когда у задержанного начали проверять документы, оказалось, что он... сотрудник полиции. Правда, мужчина сразу заявил, что на днях сам купил эту машину и не знал, что она в угоне. То есть полицейский, человек с юридическим образованием, покупает машину у непонятного человека, не проверяя ее историю, и тут же бежит ее перепродавать?

- После этого ЧП мужчину из органов уволили, но в уголовном деле у него всего лишь статус свидетеля, - говорит Марина Архипова. - Расследование так и не завершено...

Марина нашла свою «Мазду» на сайте объявлений в Нижнем Новгороде.

НА ЗАПИСИ С КАМЕР СЛЕДОВАТЕЛИ НЕ ВЗГЛЯНУЛИ

Таких женщин, как Марина Архипова, которые ведут теперь самостоятельные расследования по угону своих авто, - выше крыши.

У Екатерины Плотниковой очень похожая история. У нее, кстати, украли машину той же модели - «Мазду» CX-5. Это произошло в марте 2017 года. Еще с вечера ее красивенький черненький кроссовер стоял на парковке у дома на улице Госпитальный Вал. А утром его уже не было.

- Оперативники потом рассказали, что, судя по трекеру, мою машину перегнали в соседний двор и там поменяли номера. А дальше камеры засекли ее уже на выезде из города на шоссе Энтузиастов.

Эта эпопея длится для Екатерины больше полутора лет. В Москве есть удобный сервис - любой человек может заказать записи с интересующих его камер видеонаблюдения, и они хранятся не стандартные 5 суток, а 30. Ими могут воспользоваться сотрудники полиции. Плотникова так и сделала. Но записи «сгорели» - следователи на них даже не взглянули. Потом еще оказалось, что в базу розыска внесли вообще не ее автомобиль. Просто перепутали модели. И искали совсем другую тачку!

«ТЕПЕРЬ ВСЕХ ПОЙМАЕМ!»

- Спустя два месяца после угона я нашла свой автомобиль на auto.ru, - рассказывает Марина. - Мою двухлетку выставили за 100 тысяч рублей. Это просто бросовая цена. Понятно, что ее хотят продать очень быстро. Там было фото салона - и игрушка моя на панели, и зарядка от телефона между сиденьями. Я бегу в полицию. Следователь обрадовался, похлопал по плечу: теперь всех поймаем! И - снова ничего. Через пару дней это объявление было снято с продажи. Машину мою так и не нашли. Зато меня продолжают футболить.

У 41-летней Натальи Троецкой с интервалом в полгода угнали сразу два кроссовера «Тойота РАФ4» - в августе 2017-го и январе 2018-го. (Вторую машину брали в кредит по акции у дилера после первого угона - женщина привыкла к этой модели.) И она тоже находила в сети объявление о продаже ее машины. Преступник предложил шикарный вариант: 1,5 миллиона рублей вместо 2,2 млн. среднерыночной цены такой модели. Мол, срочно нужны деньги. Более того, продавали ее в Москве!

- Передала эти данные полиции. Но ничего не произошло, - говорит женщина.

- По многолетней статистике, кражи машин - преступления с самой низкой раскрываемостью. Если полицейским не удалось найти автомобиль в первые дни, дальше шансы вернуть машину падают каждые сутки, - говорит юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин. - Низкая цена, по которой преступники выставляют их на сайтах, говорит о том, что их продают на запчасти. За несколько часов в автомастерской от этой машины ничего не останется. Что касается дела Плотниковой, после ее жалоб прокуратура нашла нарушения в работе сотрудников отдела полиции, в который она обращалась с заявлением. Но по большому счету никто не наказан.

ОФИЦИАЛЬНО

Московская полиция сообщает, что в последние годы в столице постепенно сокращается число краж машин и угонов (юридически так называют случаи, когда преступники берут чужую тачку, чтобы просто покататься, не для перепродажи).

3 тысячи автомобилей было похищено в Москве в 2017 году. Это на 35% меньше, чем в 2016-м (тогда было зарегистрировано 4,7 тыс. краж).

617 случаев угона машин в 2017 году (на 29% меньше, чем годом раньше).

ВАЖНО!

Чтобы «ласточку» не украли

1. Застрахуйте авто. Даже если машину угонят, можно будет получить компенсацию за нее.

2. Опытные угонщики знают, где находятся заводские спутниковые маячки, поэтому, едва вскрыв машину, сразу их выдирают. Лучше приобрести другой «спутник» и спрятать в салоне. Как вариант - вшить в сиденье. А еще здесь пригодится старый кнопочный телефон, который может держать заряд недели полторы-две. Его тоже можно спрятать где-то в салоне. Когда воры включат глушилку маячков, этот мобильник тоже уснет, но когда глушилка перестанет работать, «старичок» начнет давать сигнал.

3. Автомобильные воры предпочитают не связываться с машинами редких цветов, которые сразу бросаются в глаза на дороге, или с аэрографией на капоте (крыльях).