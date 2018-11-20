Северный речной вокзал: Парк пяти морей, музей водного транспорта и летняя веранда

К весне 2020 года Северный речной вокзал и парк рядом с ним превратят в новое комфортное место для прогулок и развлечений. Во время масштабной реконструкции полностью обновят весь комплекс - главное здание, пирс и привокзальную площадь. При этом сохранится исторический вид построек. Их по-прежнему будут использовать как полноценный вокзал. Комплекс останется в собственности правительства Москвы. Сейчас здание передали Мосгортрансу для реставрации и восстановления пассажирского движения на реке. Мы узнали, что здесь появится уже в ближайшее время.

КАПРЕМОНТ ПРИШЛОСЬ ЖДАТЬ 70 ЛЕТ

Фасады и интерьеры здания восстановят по архивным снимкам, чертежам и документам середины прошлого века. Это коснется также и арок, светильников, витражей с гербами СССР и других украшений. Капитального ремонта здесь пришлось ждать 70 лет. Кроме того, строители укрепят грунт вокруг и фундаменты вокзальных построек.

Сейчас уже можно увидеть восстановленную лестницу вокзала, а на башне - прожекторы. В главном здании разместят музей водного транспорта. Рядом - стеклянный, с видом на реку, ресторан с летней верандой. Здесь снимались сцены фильмов «Волга-Волга» и «Новая Москва».

Отреставрируют не только здание вокзала. Также восстановят парк: построят беседки, проложат дорожки, высадят клумбы. Фото: stroi.mos.ru

ЧЕРНОМОРСКИЙ КУРОРТ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ СТОЛИЦЫ

Парк около Северного речного вокзала, между Ленинградским шоссе и берегом Химкинского водохранилища, станет Парком пяти морей. Архитекторы сделали отсыл к известной фразе «Москва - порт пяти морей» (Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей).

На 50 гектарах устроят место для отдыха в стиле черноморского курорта времен оттепели. Но сначала все вокруг очистят от сухих растений. Затем посадят новые деревья, кустарники и газоны, а весной - цветы. Главный исторический цветник парка украсят несколькими видами тюльпанов, крокусами, ромашками и луговыми травами.

В парке построят спортивную зону, в южной части огромного участка - игровые комплексы и аттракционы. К примеру, один из них будет сделан в виде морской шхуны со стенкой для лазания, горкой, лестницами и канатами. Везде поставят лавочки и урны. Сюда вернутся фонтаны, скульптуры и украшения тридцатых - пятидесятых годов.

Фото: Борис Корзин/ТАСС

ВЕЛОСИПЕДАМ - ДОРОЖКИ, ТАНЦОРАМ - ПЛОЩАДКУ

По всему парку обновят систему навигации. Для слабовидящих сделают дорожные указатели, для инвалидов-колясочников - пандусы и съезды. Везде будет работать бесплатный Wi-Fi. Для спортсменов и любителей проложат велодорожки. Для владельцев собак обустроят площадку для выгула питомцев.

В центре парка устроят открытый амфитеатр с кинозалом. Недалеко от них появятся танцевальная площадка и комната матери и ребенка.

На набережной - смотровые площадки, уличные кафе. На северной аллее - спортивный павильон и каток. Около тропинок поставят деревянные беседки с балконами. По всему парку вновь зажгутся исторические фонари высотой 4 - 5 метров. Их восстановят по чертежам 30-х годов прошлого века.

СПРАВКА «КП»

Северный речной вокзал - один из двух речных вокзалов Москвы. Он построен в 1937 году одновременно с каналом имени Москвы, еще до заполнения Химкинского водохранилища, на берегу которого он находится.

Здание в стиле сталинский ампир является объектом культурного наследия регионального значения. Сооружение напоминает огромный корабль. Вход украшен майоликовыми панно «Москва будущего». Фишками здания считались широкая центральная лестница и высокий шпиль со звездой со Спасской башни Московского Кремля. Работал специальный механизм для подъема и спуска шпиля со звездой. Это собирались делать каждый раз, когда заканчивалась и начиналась навигация. Но за все время звезду опускали лишь несколько раз.

«Комсомолка» рекомендует всем ценителям прекрасного - коллекция «Великие архитекторы» на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1

«Комсомолка» рекомендует всем ценителям прекрасного - коллекция «Великие архитекторы» на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1