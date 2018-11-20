2018-11-20T13:49:46+03:00
Общество

Собянин обсудил с врачами вопросы улучшения бесплатного лекарственного обеспечения

Врачи предложили провести эксперимент по закупке лекарств за счет бюджетных средств.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Диагностического центра № 5 в Лианозово.Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Диагностического центра № 5 в Лианозово.Фото: Алиса ТИТКО
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Ежегодно московские врачи выписывают свыше 15 млн льготных рецептов по более 6 000 наименованиям лекарств. Как улучшить бесплатное лекарственное обеспечение 20 ноября мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с врачами во время посещения Диагностического центра № 5 в Лианозово.

- Бесплатные лекарства в Москве имеют право получать более 1,7 млн льготников. Мы стремимся закупать качественные лекарства нового поколения. Шаг за шагом расширяем охват различных заболеваний, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В последние годы стали осуществляться закупки антикоагулянтов для профилактики инсультов у больных мерцательной аритмией. В 2019 году власти города планируют закупить больше вакцин против менингококковой инфекции, а также сделать прививки 27 500 подростков против вируса папилломы человека.

Что касается лекарственного обеспечения, 99% рецептов предоставляются в день обращения и лишь 1% попадает на "отсроченное обслуживание" (в течение 10-15 дней с момента обращения в аптечный пункт).

- Раньше было много жалоб. Сейчас их практически нет. Хотя есть еще проблемы, потому что часть лекарств продаются индивидуально, - сказал мэр города возле аптечного пункта Диагностического центра № 5.

- Кому-то не все лекарства подходят, - сказала покупательница Сергею Собянину.

- Специальная врачебная комиссия определяет, если требуется индивидуальные лекарства.

Со следующего года в Москве будут увеличены закупки вакцин для профилактики социально значимых заболеваний. В частности, 100 000 доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции, 55 000 доз вакцины против вируса папилломы человека, которые позволят сделать прививки 27 500 подросткам в возрасте 12 лет. Также будут закуплены пероральные антикоагулянты, которые являются "золотым стандартом" ведения пациентов с мерцательной аритмией. В этой терапии нуждается порядка 39 000 москвичей.

В настоящее время власти города проводят капитальный ремонт городских аптечных пунктов и их унификацию в едином стиле. Уже отремонтировали 117 аптечных пунктов.

Сами же пациенты говорят, что недостатком системы закупок являются длительные сроки - больным приходится ждать лекарства по несколько недель. Мэру города предложили провести эксперимент, чтобы пациенты самостоятельно покупали необходимые лекарства в аптеках за счет бюджетных средств. Сергей Собянин пообещал рассмотреть возможность проведения предложенного эксперимента.

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