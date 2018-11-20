В Москве по просьбам жителей снесут два дома

Сегодня, 20 ноября, на заседании президиума правительства Москвы принято решение о сносе двух домов. Их попросили сломать жители районов, в которых они находятся.

Одно из них давно заброшено. Это двухэтажное нежилое здание площадью 1,82 тысяч квадратных метров на Шипиловской улице, дом 25, корпус 2. Его построили в 1977 году. В девяностые годы здесь работал частный детский сад. С 2006 года - управа, ОВД и другие службы. Затем долгое время здание не использовалось. В нем несколько раз случались пожары. Сейчас дом в аварийном состоянии и фактически превратился в помойку. В большинстве помещений разрушены межкомнатные перегородки.

Решение о сносе опасного здания было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным по просьбам жителей района Орехово-Борисово Северное. Демонтаж дома пройдет по программе «Мой район». На освободившемся земельном участке благоустроят место для отдыха горожан из соседних кварталов.

Еще одно здание на Можайском шоссе, владение 41 начали строить в середине девяностых годов и потом заморозили. Двухэтажный недострой площадью 1,63 тысячи квадратных метров должен был стать пристройкой аптеки с подвалом. Но у арендатора участка - муниципального предприятия аптека № 434 «На Дорогобужской» (затем - ГУП «Столичные аптеки») - планы поменялись. Сейчас брошенный дом постепенно разрушается. Жители Можайского района столицы обратились к властям с просьбой снести долгострой. Мэр Сергей Собянин утвердил снос и включил его в программу «Мой район». Потом площадку благоустроят.